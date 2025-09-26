Netflix y pañuelos: la película que inspira, emociona y atrapa a más de uno

La película está basada en la memoria autobiográfica The Boy Who Harnessed The Wind, escrita por el propio William Kamkwamba, cuyo ingenio lo llevó a ser reconocido internacionalmente.

Reparto de El niño que domó el viento

El elenco está encabezado por Maxwell Simba, quien interpreta a William Kamkwamba en su primer gran papel. Lo acompañan:

Maxwell Simba (William Kamkwamba)

Chiwetel Ejiofor (Trywell Kamkwamba)

Noma Dumezweni (Edith Sikelo)

Joseph Marcell (Jefe Wembe)

Aïssa Maïga (Agnes Kamkwamba)

Lily Banda (Annie Kamkwamba)

Cada uno de ellos aporta realismo y emotividad a una historia que trasciende fronteras, mostrando la riqueza cultural y humana de un rincón de África.

Trailer de El niño que domó el viento