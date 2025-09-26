Netflix: la dramática película protagonizada por Denzel Washington que arrasó en la industria del cine
Denzel Washington lidera esta película dramática que conquista a la audiencia de Netflix y recibe elogios internacionales.
Netflix, la plataforma de series y películas más popular del mundo, sigue sorprendiendo a los espectadores con producciones que combinan tramas atrapantes y super elencos.Este lunes 22 de septiembre de 2025, Netflix incorporó a su catálogo la película Hombre en llamas (Man on Fire), protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning, una historia cargada de acción, suspenso y crimen.
Dirigida por Tony Scott en 2004, la película es un remake de la cinta francesa de 1987 “Bala Blindada”, de Elie Chouraqui. Con una duración de 2 horas y 26 minutos, Hombre en llamas" ha sido alabada por la crítica y considerada uno de los mejores remakes de acción: “Hay una gran química entre Fanning y Washington.
Disponible ya en Netflix, esta producción promete mantener a los espectadores al borde del asiento y reafirma el liderazgo de la plataforma en el mundo del entretenimiento.
De qué trata Hombre en llamas
La sinopsis oficial de Netflix sobre Hombre en llamas describe la historia así: “Un exagente de la CIA con un pasado tormentoso hará lo imposible para rescatar a una niña de diez años secuestrada en Ciudad de México”.
John W. Creasy, interpretado por Denzel Washington, es un agente desilusionado con su vida que acepta a regañadientes un trabajo para proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro.
Con el tiempo, la relación con su joven protegida despierta en él un espíritu que creía perdido. Pero cuando la niña es capturada por los secuestradores, su ira se desatará contra quienes la pusieron en peligro, dando inicio a una historia cargada de acción y suspenso.
Reparto de Hombre en llamas
- Denzel Washington como John W. Creasy
- Dakota Fanning como Lupita Ramos
- Christopher Walken como Paul Rayburn
- Giancarlo Giannini como Miguel Manzano
- Radha Mitchell como Lisa Ramos
- Marc Anthony como Samuel Ramos
- Rachel Ticotin como Mariana Garcia Guerrero
- Mickey Rourke como Jordan Kalfus
Trailer de Hombre en llamas
