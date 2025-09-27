Marcelo Polino sorprendió al contar cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer: "La semana pasada"

A esto se sumó la opinión crítica de Polino, quien sugirió que los premios podrían estar manipulados, lo que provocó la reacción de su colega Daniel Ambrosino, calificándolo de “golpista” y acusándolo de intentar perjudicar a Luis Ventura, presidente de Aptra.

En Desayuno Americano, Polino aclaró: “Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”.

Respecto a la supuesta intención de afectar la imagen de Ventura, aseguró: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”. Además, reveló un detalle poco conocido: “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”.

En cuanto al término “golpista”, Polino comentó con ironía: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.

Por su parte, Ambrosino sostuvo en el programa de Pamela David: “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal. Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”.

Finalmente, Ambrosino también se refirió a Pilar Smith, aspirante a la presidencia de Aptra: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.