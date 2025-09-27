Marcelo Polino sorprendió al contar cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer: "La semana pasada"
El conductor y periodista dejó una llamativa confesión y la periodista Paula Varela puso en tela de juicio su declaración. ¿Qué dijo?
Marcelo Polino, conocido por su rol de crítico y experto en el mundo de los famosos, dejó de lado su perfil público y compartió detalles inéditos de su vida privada en una reciente entrevista. “No tengo pareja, no tengo hijos y soy huérfano”, confesó el periodista en diálogo con Luciana Elbusto para Paparazzi. Además, al recordar la muerte de su amigo y vecino Antonio Gasalla, expresó con sinceridad: “No hay nadie más solo que yo”.
Una de las revelaciones que más llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre su último encuentro con una mujer. Sin dudarlo, Polino respondió: “La semana pasada”. Tras ello, en Intrusos (América), Paula Varela matizó la declaración: “Capaz que fue a tomar un café, porque no le preguntaron si fue íntimamente”.
A lo largo de su trayectoria, Polino había compartido otros episodios de su vida amorosa. Entre ellos, recordó su relación con Carmela, hija de Pipo Pescador, durante sus inicios en los medios, y también un romance con Alejandra, hija de Cacho Rubio, histórico integrante de Aptra, reconocido por su emblemática bufanda blanca.
Hay una fuerte tensión de Marcelo Polino con Daniel Ambrosino por los Martín Fierro
La entrega de los premios Martín Fierro 2024, que se realizará el lunes 29 de septiembre, ya generó controversia. Tras conocerse la lista de nominados, varios artistas, como Georgina Barbarossa y el programa Cuestión de peso, expresaron su descontento por no figurar en ninguna terna.
A esto se sumó la opinión crítica de Polino, quien sugirió que los premios podrían estar manipulados, lo que provocó la reacción de su colega Daniel Ambrosino, calificándolo de “golpista” y acusándolo de intentar perjudicar a Luis Ventura, presidente de Aptra.
En Desayuno Americano, Polino aclaró: “Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”.
Respecto a la supuesta intención de afectar la imagen de Ventura, aseguró: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”. Además, reveló un detalle poco conocido: “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”.
En cuanto al término “golpista”, Polino comentó con ironía: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.
Por su parte, Ambrosino sostuvo en el programa de Pamela David: “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal. Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”.
Finalmente, Ambrosino también se refirió a Pilar Smith, aspirante a la presidencia de Aptra: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.
