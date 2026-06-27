La famosa que reveló el insólito castigo que le aplica a su pareja si llega tarde
Entre risas, la modelo compartió una costumbre familiar que rápidamente generó opiniones divididas en las redes sociales. Mirá.
Las confesiones sobre la vida privada de los famosos suelen generar repercusión, especialmente cuando muestran cómo manejan situaciones cotidianas dentro de la pareja. En las últimas horas, una reconocida figura del espectáculo sorprendió al contar cuál es la regla que aplica cuando su marido vuelve muy tarde a su casa.
La revelación se dio durante una entrevista en la que hablaban sobre las claves para mantener una relación duradera.
Una famosa reveló el insólito castigo que aplica si su pareja llega tarde
La protagonista de la historia fue Mery del Cerro, quien habló de su matrimonio con Meme Bouquet durante su participación en el programa Vuelta y Media, de Urbana Play.
Mientras conversaban sobre las condiciones que consideran importantes en una relación, la modelo comenzó enumerando algunas características que valora en una pareja. "Yo digo que no me aparezca en zunga en la playa. Que tenga amigos de infancia, de colegio. Que no sea rata", comentó entre risas.
Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó cuando explicó cuál es la regla que existe en su casa cuando su marido sale con amigos o tiene una cena que termina muy tarde.
"Si llega tarde a casa por una comida o lo que sea, que duerma en otro lado", afirmó con humor.
La declaración sorprendió al conductor Sebastián Wainraich, quien inmediatamente le preguntó si se refería a dormir en el sillón. Ante la consulta, Del Cerro aclaró que no se trataba de un castigo extremo, sino simplemente de evitar que la despertara durante la madrugada.
"Que duerma en casa, claro, pero que no me despierte. Porque si entra al cuarto a las tres de la mañana y yo me tengo que levantar a las siete para llevar a las chicas al colegio, me matás", explicó.
Además, sostuvo que considera una situación habitual de la que pocas personas hablan y remarcó que necesita descansar para cumplir con sus responsabilidades al día siguiente.
La reacción que provocó la confesión en las redes sociales
El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó un intenso debate entre los usuarios.
Mientras algunos coincidieron con la postura de la modelo y señalaron que respetar el descanso de la otra persona es una muestra de consideración, otros cuestionaron el reparto de responsabilidades dentro de la pareja.
Entre los comentarios que más se repitieron aparecieron frases como "Qué baja está la vara", "¿Por qué él sale y vos llevás a las chicas al colegio?" o "Prefiero que me despierte y saber que llegó bien".
Más allá de las opiniones encontradas, la anécdota volvió a poner sobre la mesa un tema frecuente: cómo cada pareja establece sus propios acuerdos de convivencia para equilibrar la vida familiar, el descanso y los momentos de ocio.
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