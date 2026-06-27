La famosa que reveló el insólito castigo que le aplica a su pareja si llega tarde

"Si llega tarde a casa por una comida o lo que sea, que duerma en otro lado", afirmó con humor.

La declaración sorprendió al conductor Sebastián Wainraich, quien inmediatamente le preguntó si se refería a dormir en el sillón. Ante la consulta, Del Cerro aclaró que no se trataba de un castigo extremo, sino simplemente de evitar que la despertara durante la madrugada.

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"Que duerma en casa, claro, pero que no me despierte. Porque si entra al cuarto a las tres de la mañana y yo me tengo que levantar a las siete para llevar a las chicas al colegio, me matás", explicó.

Además, sostuvo que considera una situación habitual de la que pocas personas hablan y remarcó que necesita descansar para cumplir con sus responsabilidades al día siguiente.

La reacción que provocó la confesión en las redes sociales

El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó un intenso debate entre los usuarios.

Mientras algunos coincidieron con la postura de la modelo y señalaron que respetar el descanso de la otra persona es una muestra de consideración, otros cuestionaron el reparto de responsabilidades dentro de la pareja.

Entre los comentarios que más se repitieron aparecieron frases como "Qué baja está la vara", "¿Por qué él sale y vos llevás a las chicas al colegio?" o "Prefiero que me despierte y saber que llegó bien".

Más allá de las opiniones encontradas, la anécdota volvió a poner sobre la mesa un tema frecuente: cómo cada pareja establece sus propios acuerdos de convivencia para equilibrar la vida familiar, el descanso y los momentos de ocio.