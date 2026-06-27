Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno
Steffany “Campanita” Pereira, Emanuel Di Gioia, Hanssen, Nerea “Nenu” López y Yisela “Yipio” Pintos están nominados y las encuestas ya anticipan al más votado.
Este lunes habrá una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, donde se definirá quién deja la casa en placa negativa, es decir, el participante que más votos reciba del público. La instancia volverá a desarrollarse en dos tramos: el domingo se conocerán los primeros salvados por haber obtenido menor cantidad de votos, mientras que el lunes quedará resuelta la eliminación definitiva.
La placa de nominados está conformada por Steffany “Campanita” Pereira, Emanuel Di Gioia, Hanssen, Nerea “Nenu” López y Yisela "Yipio" Pintos.
Quién se va de Gran Hermano según las encuestas
En redes sociales comenzaron a circular los primeros sondeos sobre la posible salida, luego de que el panelista de LAM, Fede Bongiorno, compartiera una encuesta realizada en su cuenta de X con miles de votos. De acuerdo con esos resultados, “Yipio” se ubica al frente con el 40,5% de votos negativos, seguida por Nerea “Nenu” López con el 31,1% y Steffany “Campanita” Pereira con el 22,8%.
Con estos números, la definición se perfila entre Yisela “Yipio” Pintos y Steffany “Campanita” Pereira, aunque se trata de tendencias no oficiales que pueden modificarse.
La votación real se realiza a través del 9009 por SMS, por lo que el resultado final puede diferir de lo que muestran las encuestas en redes sociales.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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