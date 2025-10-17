Luck Ra sorprendió a Nicolás Behringer, el reciente ganador de La Voz Argentina: el video

Quienes no notaron al cuartetero igual disfrutaron de la actuación del ganador de La Voz Argentina 2025, quien interpretó “Un pacto”, uno de los temas más emblemáticos de Bersuit Vergarabat, al igual que en la final del programa.

LUCK RA lo hizo de nuevo! Apareció de SORPRESA en la plaza del Teatro Colón, disfrazado con peluca y bigotes en modo incógnito. ¿El cómplice? NICOLAS, el flamante GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA. Juntos improvisaron un mini show que los dejo a todos bailando.

Al finalizar la canción, Luck Ra confesó que el bigote le picaba mucho y se lo quitó, mostrando así su verdadera identidad. Luego, la dupla interpretó “Que me falte todo”, también en dúo como en la final, y cerraron con “La morocha”, uno de los temas del momento y que hizo bailar a todos los presentes.

Así fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer al ganar La Voz Argentina

La Voz Argentina 2025 llegó a su fin, pero no sin dejar una fuerte polémica entre los televidentes: muchos fanáticos del certamen de canto se quejaron de que la final fue grabada y no en vivo, como supo ser en otras temporadas. Esto despertó sobradas críticas en redes sociales, dado que muchos aseguraron que esta particularidad le quitaba magia y emoción a la ansiada definición que dejó a Nicolás Behringer como nuevo campeón.

En otras palabras, esto significa que la producción grabó cuatro veces el instante en que se conoce el resultado de la votación -dado que son cuatro los finalistas- y, tantos los participantes como los coaches, debieron actuar la alegría y "sorpresa" de lo que se supone que debería ser un emotivo momento.

Por ello, las redes sociales no tardaron en viralizar un video que muestra a Nicolás Behringer y su verdadera reacción al enterarse que había ganado. Por supuesto, esto sucedió en la intimidad de su hogar y rodeado de sus familiares, cuando debería haber sido en los estudios del canal de las pelotas.

En este sentido, el clip muestra la emoción de la familia del joven que era artista callejero y el genuino abrazo tras conocer el resultado.