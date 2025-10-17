La madre de Ayelén Paleo recuperó la libertad luego de estar más de un mes bajo detención
Elizabeth Rodrigo fue excarcelada, pese a estar imputada en una causa por explotación sexual. ¿Cómo sigue el caso?
Este miércoles por la noche, Elizabeth Rodrigo, madre de la mediática Ayelén Paleo, fue beneficiada con la excarcelación, luego de permanecer detenida tras ser acusada de integrar una red de explotación sexual. La medida se dio a conocer oficialmente menos de un mes después de su arresto.
El documento judicial, indica: “Hágase saber electrónicamente a la Unidad N° 61 de Magdalena donde se encuentra alojada Elizabeth Rodrigo, que deberán proceder a hacer efectiva su libertad, previo certificar que no registre capturas pendientes, ni se encuentre a disposición de otro magistrado, ello en virtud de que en el día de la fecha el Superior le ha concedido la excarcelación bajo caución juratoria”.
La resolución fue firmada por el juez Juan Pablo Masci, quien estableció una serie de condiciones que Rodrigo deberá cumplir. Entre ellas, no podrá salir del país, deberá entregar su pasaporte a las autoridades judiciales y tendrá que presentarse ante el juzgado de La Plata antes del día 5 de cada mes.
Con esta decisión, la causa continúa en curso, pero Elizabeth Rodrigo aguardará el avance del proceso en libertad bajo estrictas medidas judiciales.
Ayelén Paleo sostiene la inocencia de su madre pese a la causa e investigación
En medio de la repercusión mediática, Ayelén salió en defensa de su madre: “La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años; los mismos que lucraron con un video íntimo que me arruinó la vida. Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí”, afirmó la vedette, insistiendo en la inocencia de Elizabeth Rodrigo.
