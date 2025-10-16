Explosivo cruce: la furia de Agustina Gandolfo contra la fanática de Lautaro Martínez
La pareja del delantero argentino estalló en redes y apuntó sin filtros contra Agustina Kogan, la joven que se volvió viral en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a aparecer en un palco alentando al “Toro”.
Un inesperado enfrentamiento virtual comenzó cuando Agustina Kogan, conocida por un video viral durante el Mundial de Qatar 2022, volvió a estar en el centro de la atención por su presencia en un palco alentando a Lautaro Martínez, delantero del Inter y de la Selección Argentina, en el duelo ante Puerto Rico, correspondiente a un amistoso internacional en Miami rumbo al Mundial 2026.
Esta situación despertó todo tipo de comentarios y especulaciones, y la reacción de la esposa de Lautaro, Agustina Gandolfo, no se hizo esperar. Desde su cuenta de Instagram, Gandolfo no se guardó nada y lanzó un mensaje cargado de ironía y sarcasmo: “Si me tuviese que preocupar por este cachivache, chicos… nos reímos todos de ella”, escribió, dejando en claro que no planea tomarse en serio los rumores que vinculan a Kogan con su pareja.
Pero la respuesta no quedó allí: añadió con tono mordaz, “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano, a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador”.
La respuesta de Gandolfo generó una ola de reacciones en redes, con seguidores celebrando la contundencia de sus palabras y otros defendiendo a Kogan. La influencer, por su parte, explicó la situación y negó cualquier vínculo romántico con Lautaro: “Gente, para que terminen de especular: al partido fui a trabajar. Algunos me pasaron a saludar y qué risa. Pero en fin, ese pase fue por estar laburando ahí”.
Horas más tarde, Gandolfo bajó un poco el tono y publicó otra historia: “Volvemos a la transmisión normal. Ya cada uno en su lugar jajaja. Disculpando por ser tan atrevida. Yo las amo igual, son tremendas”. Kogan, lejos de enojarse, respondió con humor y aclaración: “Te cuento que nadie me lo pagó, me lo dieron ese VIP. Querete un poco más Agus, sos linda! Yo solo lo amo, soy su fan”.
El cruce rápidamente se volvió tendencia y volvió a poner en el centro del debate el límite entre la admiración de los fans y la vida personal de los futbolistas. La situación dejó en evidencia la firme postura de Gandolfo, dispuesta a marcar los límites frente a la exposición de su pareja.
