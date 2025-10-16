Explosivo cruce: la furia de Agustina Gandolfo contra la fanática de Lautaro Martínez

La respuesta de Gandolfo generó una ola de reacciones en redes, con seguidores celebrando la contundencia de sus palabras y otros defendiendo a Kogan. La influencer, por su parte, explicó la situación y negó cualquier vínculo romántico con Lautaro: “Gente, para que terminen de especular: al partido fui a trabajar. Algunos me pasaron a saludar y qué risa. Pero en fin, ese pase fue por estar laburando ahí”.

image

Horas más tarde, Gandolfo bajó un poco el tono y publicó otra historia: “Volvemos a la transmisión normal. Ya cada uno en su lugar jajaja. Disculpando por ser tan atrevida. Yo las amo igual, son tremendas”. Kogan, lejos de enojarse, respondió con humor y aclaración: “Te cuento que nadie me lo pagó, me lo dieron ese VIP. Querete un poco más Agus, sos linda! Yo solo lo amo, soy su fan”.

image

El cruce rápidamente se volvió tendencia y volvió a poner en el centro del debate el límite entre la admiración de los fans y la vida personal de los futbolistas. La situación dejó en evidencia la firme postura de Gandolfo, dispuesta a marcar los límites frente a la exposición de su pareja.