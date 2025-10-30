La Ferrari negra de Maradona llegó a Argentina: cómo y dónde verla

ferrari negra

Diego disfrutó de la Ferrari hasta que finalizó su paso por el Sevilla a mediados de 1993. Al regresar a la Argentina, y debido a los altos costos impositivos para ingresar el vehículo al país, se lo vendió a un español, cuyas iniciales son M. M., según informó el sitio Autoblog. Este mismo portal indicó que el coche fue vendido nuevamente en la previa al Mundial de Brasil en 2014 por un valor de 250 mil dólares. En ese momento, el vehículo conservaba su tapizado de cuero y solo 22.000 kilómetros recorridos.

Jorge Yarur, heredero de una de las familias más poderosas de Chile, adquirió la pieza y la sumó al Museo de la Moda que dirige en Santiago, donde ya forma parte de una colección de Maradona que incluye unas "150 piezas aproximadamente que incluye camisetas, botines, trofeos, entre otros tesoros”, según afirmó una fuente consultada.

El vehículo fue adquirido en perfecto estado tras una revisión exhaustiva de su documentación: “Una vez que se constató que era la Ferrari original de Maradona se compró y se armó la logística necesaria para enviarla a Chile”, se explicó. Aunque fue adquirida en perfectas condiciones, aclararon que “al ser una pieza de museo queremos intervenirla lo menos posible” y que el coche “hoy no se encuentra en funcionamiento”.

En su recorrido, la Ferrari negra estuvo siete años en Italia, 32 en España y, desde abril pasado, se encuentra en Chile. Sobre su valor actual o lo que se pagó por ella, la fuente indicó que “al ser un auto de lujo y sumado a que perteneció a Diego Maradona su valor es alto, pero mucho menos de lo que se vendió la camiseta de la Mano de Dios”.

La muestra que trae el ferrari a Buenos Aires

La exposición Íconos Sobre Ruedas presenta la emblemática Ferrari negra de Diego Maradona. La muestra, que reúne 15 autos únicos que pertenecieron a celebridades e íconos de la moda, el cine, la música o la cultura de distintas épocas, comenzó este martes y se podrá disfrutar hasta este domingo 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero - Pabellón 5. Las entradas están a la venta en Ticketek.

La exposición, definida como una “experiencia inmersiva y emocional” y que fue inaugurada con celebridades locales como Moria Casan y Maru Botana, busca conectar generaciones, combinando el atractivo visual de los autos clásicos con elementos narrativos, históricos y lúdicos. Cada vehículo está acompañado de la indumentaria original del personaje famoso que fue su dueño.

Además de la Testarossa negra, la muestra incluye una camiseta del Napoli usada por Maradona. Otras joyas expuestas son el DeLorean de Volver al Futuro, la limusina Lincoln Continental del presidente John F. Kennedy, el Ford Escort de la princesa Diana de Gales, el Chevrolet Corvette de Slash, el Dodge Dart de Kurt Cobain, el VW Beetle de Olivia Newton-John, el Ford Thunderbird de Marilyn Monroe y el Rolls Royce de Esther Williams, entre otros.

Por el significado de Diego Armando Maradona para los argentinos, su Ferrari negra se posiciona como la pieza que más capta la atención. Los más grandes se emocionan por la conexión con su ídolo, mientras que los más chicos descubren un coche cuya aerodinámica, a pesar de sus 40 años, sigue impactando.