La figura de Telefe que podría abandonar el canal: "Lo tentó una señal de noticias"

Este posible movimiento se suma a la salida reciente de Cristina Pérez, quien fue dupla de Rodolfo Barili en Telefe Noticias. Pérez decidió incorporarse a LN+ y confirmó que su ciclo Camino a casa, que debía estrenarse en Telefe, será el último proyecto que cierre con el canal de las tres pelotas. Su partida abrió un precedente dentro de la señal, que ahora podría repetirlo con Paoloski.