La figura de Telefe que podría abandonar el canal: "Lo tentó una señal de noticias"
Marina Calabró adelantó que el conductor podría cambiar de canal el próximo año, tras recibir un ofrecimiento directo de Luis Majul.
El panorama mediático de Telefe podría experimentar un cambio importante de cara a 2026. Marina Calabró reveló en Lape Club Social Informativo (América TV) que Germán Paoloski, una de las figuras más consolidadas del canal, recibió un ofrecimiento de La Nación+ para sumarse a su grilla de periodistas. Según la columnista, la propuesta fue directa: Luis Majul, principal referente del canal de noticias, lo contactó personalmente para convencerlo de incorporarse.
“La llamada fue directa: ‘Hola Germancito querido, te queremos en LN+’. Luis Majul es quien está detrás de esta decisión. Ya el año pasado, en noviembre/diciembre de 2024, había sido tentado para irse a LN+, pero en ese momento prefirió quedarse en Telefe, su zona de confort. Estuvo cerca, pero finalmente no dio el paso”, explicó Calabró.
La periodista también precisó que la situación actual de Telefe, tras la adquisición del canal por Gustavo Scaglione, ha generado un reacomodamiento de figuras y contenidos. “Telefe cambió de dueños y siempre hay reacomodamientos de fichas. Me dijeron que Paoloski escuchó la propuesta de Majul, pero también quiere evaluar la propuesta que le haga Telefe para el año que viene”, agregó.
En medio de la información, Leo Paradizo dialogó con el propio Paoloski para confirmar la noticia. El conductor respondió: “Afirmativo, ya me habían llamado el año pasado. Este año veremos, no hay una decisión tomada”. Su declaración mantiene la incógnita sobre su futuro en la señal, aunque confirma el interés concreto de La Nación +.
Este posible movimiento se suma a la salida reciente de Cristina Pérez, quien fue dupla de Rodolfo Barili en Telefe Noticias. Pérez decidió incorporarse a LN+ y confirmó que su ciclo Camino a casa, que debía estrenarse en Telefe, será el último proyecto que cierre con el canal de las tres pelotas. Su partida abrió un precedente dentro de la señal, que ahora podría repetirlo con Paoloski.
Si finalmente se concreta, el cambio representaría un golpe simbólico para el canal de las tres pelotas, que podría perder una de sus figuras históricas de periodismo y conducción, mientras que La Nación + consolidaría su apuesta por sumar referentes de alto perfil para fortalecer su contenido noticioso de cara al año próximo.
