Gran Hermano EN VIVO: jugada del líder, gala de nominación y nueva eliminación en Telefe

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Brian Sarmiento explicó por qué no viajó a ver a sus hijas tras ser eliminado: "Tema legal"

Tras quedar eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento participó de La Cumbre junto a Santiago del Moro y se refirió a una de las cuestiones que más repercusión generó durante su paso por el reality: la relación con sus hijas y los motivos por los que no pudo visitarlas antes de regresar a la casa.

Durante la entrevista, el conductor le planteó una de las críticas que recibió fuera del programa. “Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera”, le comentó Del Moro.

Ante esa observación, el ex futbolista explicó que en ese tiempo intentó resolver cuestiones judiciales pendientes y logró retomar el contacto con dos de sus tres hijas. “Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas”, señaló.

brian sarmiento sobre sus hijas

Sin embargo, el conductor insistió con su postura. “¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó… Si soy vos, me tomo un avión y voy a resolver todo”, le respondió.

Fue entonces cuando Sarmiento profundizó sobre la situación que atravesaba. “Fue por un tema legal. Mi abogado me dijo que si iba, con la deuda que me reclaman allá, podía quedar detenido”, reveló.