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Gran Hermano EN VIVO: jugada del líder, gala de nominación y nueva eliminación en Telefe

Santiago del Moro

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
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GH, el reality que sacude a la televisión argentina, promete nuevas emociones y sorpresas a medida que avanza el juego. Todos los detalles.

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La segunda y reciente eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada dejó convulsionada a la casa más famosa del país. Con nuevos cruces y alianzas en juego, el reality show de Telefe que conduce Santiago del Moro se embarca en una nueva semana que nuevamente decantará en una eliminación.

gran hermano santiago del moro (2)
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto

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A qué hora ver este miércoles la gala de nominación de Gran Hermano

Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Fuerte denuncia en Gran Hermano: aseguran que intentaron intoxicar a Sol

La tranquilidad duró poco en Gran Hermano. Cuando parecía que la convivencia transitaba una etapa relativamente estable, una grave denuncia realizada por Sol Abraham volvió a alterar el clima dentro de la casa y encendió una nueva polémica entre los participantes.

El conflicto se originó cuando la jugadora percibió un gusto inusual en el café que estaba tomando. Inmediatamente expresó su preocupación ante el resto de los concursantes y sostuvo que la bebida contendría detergente, una situación que despertó inquietud y provocó una catarata de especulaciones.

Todos los detalles acá

solange gran hermano
Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada.

Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada.

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Del Moro salió al cruce de las versiones sobre un supuesto arreglo en Gran Hermano

La controversia surgió a partir de una emisión del programa Ya fue Todo, del canal de streaming Jotax Digital, donde se leyó un mensaje atribuido a una persona supuestamente vinculada a la producción del reality. Según esa versión, Manuel Ibero tendría asegurado su lugar como ganador de la competencia, mientras que Andrea Del Boca habría pactado llegar a las instancias finales del juego.

Leé acá lo que dijo el conductor

santiago del moro gran hermano

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Danelik explotó tras la segunda salida de Brian de Gran Hermano: "Moralistas de cartón"

La nueva eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertida fuera de la casa. Tras quedar fuera del reality en un mano a mano con Franco Zunino, el exfutbolista se despidió de sus compañeros con un mensaje cargado de emoción y buscando cerrar su participación en buenos términos.

Mientras tanto, en las redes sociales, una de las primeras en reaccionar fue Danelik, quien no dudó en salir a respaldarlo públicamente. La exparticipante, con quien Brian mantuvo un intenso romance durante su estadía en el programa, cuestionó las críticas que recibió el jugador y aseguró que su salida podría terminar beneficiándolo.

"Bueno quiero decirles que ahora si Brian está tranquilo, realmente es mejor que esté afuera, porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal, son muy antishow y moralistas de cartón", escribió desde su cuenta de X.

Seguí leyendo esta nota acá

brian sarmiento danelik

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Brian Sarmiento explicó por qué no viajó a ver a sus hijas tras ser eliminado: "Tema legal"

Tras quedar eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento participó de La Cumbre junto a Santiago del Moro y se refirió a una de las cuestiones que más repercusión generó durante su paso por el reality: la relación con sus hijas y los motivos por los que no pudo visitarlas antes de regresar a la casa.

Durante la entrevista, el conductor le planteó una de las críticas que recibió fuera del programa. “Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera”, le comentó Del Moro.

Ante esa observación, el ex futbolista explicó que en ese tiempo intentó resolver cuestiones judiciales pendientes y logró retomar el contacto con dos de sus tres hijas. “Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas”, señaló.

brian sarmiento sobre sus hijas

Sin embargo, el conductor insistió con su postura. “¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó… Si soy vos, me tomo un avión y voy a resolver todo”, le respondió.

Fue entonces cuando Sarmiento profundizó sobre la situación que atravesaba. “Fue por un tema legal. Mi abogado me dijo que si iba, con la deuda que me reclaman allá, podía quedar detenido”, reveló.

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