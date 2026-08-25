La filosa respuesta de Beto Casella sobre Edith Hermida: "Es mutuo..."
El conductor se refirió a su vínculo con su excompañera y contó los motivos por los que actualmente están distanciados.
Beto Casella se refirió a cómo quedó su vínculo con Edith Hermida luego de ponerle fin a su etapa en Bendita. Tras dos décadas al frente del histórico ciclo de El Nueve, el conductor dejó el canal y su excompañera quedó a cargo de la conducción del programa.
Qué dijo Beto Casella sobre Edith Hermida
A partir de este cambio y luego de algunas declaraciones que se conocieron de ambos lados, Casella fue consultado en el programa radial #Calabró1079 sobre si extrañaba compartir el día a día con Hermida. Lejos de esquivar la pregunta, respondió de manera tajante: “Yo no”.
Luego, el conductor explicó cómo es actualmente la relación entre ambos y reconoció que prácticamente no mantienen contacto desde su salida. “Se ve que armé un mecanismo de borrón y cuenta nueva. Ahora no es que nos estamos mandando mensajitos, me parece que nos deseamos feliz cumple en los respectivos cumpleaños, pero tampoco teníamos una relación de amistad de vernos o de decir: ‘perdí un amigo’”, explicó.
En ese sentido, Casella dejó en claro que durante los años que trabajaron juntos existió un fuerte compañerismo, aunque ese vínculo nunca se trasladó demasiado fuera del ámbito laboral. “Lo hemos disfrutado durante años, pero después no es que sentís como cuando se te va un amigo a vivir a otro país y lo vas a despedir a Ezeiza”, señaló.
Además, reconoció que sí siente la ausencia de algunas personas con las que compartió su anterior etapa televisiva y con quienes tenía una relación más allá del trabajo. “Así que yo no extraño nada. Extraño a algunos muchachos, tipo el utilero, fogonazo… gente con la que sí tenía trato incluso fuera del canal. Pero después no. Yo una vez que despego, despego. Así que sí, es mutuo: el no extrañar es mutuo”, sentenció.
Por último, Beto Casella también se refirió a la actitud de Edith Hermida cuando fue consultada sobre él y consideró que su postura responde a la sinceridad. “Por ahí ella tampoco quiere ser hipócrita, porque quedó el cariño mutuo por todo lo que se vivió. Nunca hubo un incidente, nunca un cruce. Lo atesorás como algo que estuvo bueno, pero tampoco querés ser hipócrita de decir: ‘Ay, me muero cuando me acuerdo de Beto’. Es sincera”.
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