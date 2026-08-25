La filosa respuesta de Beto Casella sobre Edith Hermida: "Es mutuo..."

Además, reconoció que sí siente la ausencia de algunas personas con las que compartió su anterior etapa televisiva y con quienes tenía una relación más allá del trabajo. “Así que yo no extraño nada. Extraño a algunos muchachos, tipo el utilero, fogonazo… gente con la que sí tenía trato incluso fuera del canal. Pero después no. Yo una vez que despego, despego. Así que sí, es mutuo: el no extrañar es mutuo”, sentenció.