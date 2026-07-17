La final de Gran Hermano Generación Dorada se adelantó: cuál fue la razón de la decisión

Cómo seguirá la programación de Telefe

Aunque el desenlace del programa ya tendría una fecha prevista, todavía quedan 15 participantes dentro de la casa y resta una de las etapas más esperadas de la competencia: el ingreso de los familiares.

En Intrusos también adelantaron cómo continuará la programación de Telefe durante las próximas semanas. "A partir del 31 de agosto estrena Popstar" y "durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano", señalaron.

Por último, también se refirieron al futuro del formato y al rol de Santiago del Moro. "Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco", concluyeron.