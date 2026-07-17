La final de Gran Hermano Generación Dorada se adelantó: cuál fue la razón de la decisión
Aseguran que Gran Hermano ingresó en su recta final y que Santiago del Moro ya definió cuál será su próximo paso.
El futuro de Gran Hermano: Generación Dorada habría dado un giro inesperado. Según trascendió en Intrusos, Telefe decidió modificar los planes originales del reality y adelantar su final ante la preocupación por los niveles de audiencia que viene registrando el ciclo.
De acuerdo con la información difundida en el programa de espectáculos, la decisión no responde a un cambio habitual de programación, sino a una estrategia del canal frente a los resultados obtenidos en materia de rating.
"Hay cambios en la programación de Telefe. Están encendidas las alarmas con Gran Hermano. Gran Hermano es un problema", aseguró Luis Pallares al dar a conocer la información.
El conductor agregó que las mediciones no alcanzaron las expectativas del canal. "No son los mejores números, tampoco los peores, pero los comparan con el último MasterChef de Wanda Nara. El canal que transmite el Mundial tendría que calentar toda la pantalla", explicó.
En ese contexto, Paula Varela reveló cuál sería la nueva fecha elegida para el cierre del reality. "Por pedido del canal, por pedido de Telefe, Gran Hermano termina la primera semana de septiembre porque se atrasó un mes. Sería el 6 de septiembre", afirmó.
Cómo seguirá la programación de Telefe
Aunque el desenlace del programa ya tendría una fecha prevista, todavía quedan 15 participantes dentro de la casa y resta una de las etapas más esperadas de la competencia: el ingreso de los familiares.
En Intrusos también adelantaron cómo continuará la programación de Telefe durante las próximas semanas. "A partir del 31 de agosto estrena Popstar" y "durante una semana van a ir los dos juntos, como hicieron con MasterChef y Gran Hermano", señalaron.
Por último, también se refirieron al futuro del formato y al rol de Santiago del Moro. "Pregunté si hay un Gran Hermano el año que viene. Me dijeron que no. Santiago del Moro no quiere hacerlo; por ahora no está con un formato y se va de viaje para descansar un poco", concluyeron.
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