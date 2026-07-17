Laura Ubfal apuntó contra la producción de Gran Hermano y desató la polémica: "Inflaron a una participante"
Con una publicación en sus redes, la periodista sembró dudas sobre el rol de la producción con una concursante y abrió el debate entre los televidentes.
La polémica dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a trasladarse a las redes sociales, donde Laura Ubfal compartió una publicación que cuestiona el accionar de la producción con una de las participantes. El gesto reavivó el debate entre los seguidores del reality sobre un supuesto trato preferencial hacia Sol Abraham.
Desde su cuenta de X, la analista reposteó el mensaje de un usuario que criticó el desempeño de la jugadora y apuntó directamente contra la producción. "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo", expresaron.
En el mismo posteo agregaron: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".
La publicación estaba acompañada por un video en el que Sol Abraham comentaba delante de sus compañeros detalles de los confesionarios de Emanuel Di Gioia, conversaciones que deberían permanecer en privado. En ese momento, la participante aseguró que "Emanuel fue al confesionario muchas veces a decir que extraña a su hija", lo que despertó sospechas de algunos seguidores, quienes interpretaron que había recibido información privilegiada.
Aunque Emanuel intentó frenar la conversación para dejarla expuesta frente al resto de la casa, Ubfal decidió compartir el contenido. A partir de allí, las redes se dividieron entre quienes reclamaron una sanción o incluso la expulsión de Sol por considerarla "acomodada", y quienes sostuvieron que "no es información del afuera ya que es algo que el propio Emanuel contó".
Qué dijo Santiago del Moro sobre las críticas a la producción
Durante una emisión del debate de Gran Hermano Generación Dorada, luego de la salida de Andrea del Boca, Santiago del Moro respondió a quienes cuestionaron el manejo de la producción y hasta pusieron en duda la veracidad de las caídas que sufrió la actriz dentro de la casa.
"Nadie va a actuar una cosa así. No puedo cambiar la opinión de los demás. Después me volví a caer y enseguida dije: ‘Estoy bien’, porque estaba bien, fue un golpazo, pero no sentía nada roto", expresó la exhermanita.
Tras escucharla, Del Moro tomó la palabra y defendió el trabajo del equipo del programa. "Andrea, dejame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas".
Luego agregó: "Es parte del programa. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron. Cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue ‘se mató’".
Después de esas declaraciones, Gastón Trezeguet aclaró su postura: "Yo no hablé de la caída nunca". En tanto, Mariana Brey reconoció que inicialmente dudó del episodio: "Yo lo mencioné, lo aclaro nuevamente, no tengo problema. Puedo decir las cosas diez veces, si no se entienden. Yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo solamente de la caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas que sucedieron dentro de la casa".
Del Moro le consultó entonces: "¿Vos no le creíste la caída?". A lo que Brey respondió: "Inicialmente, cuando se cayó, no".
Más adelante, Ceferino Reato salió en defensa de la actriz y señaló: "¿Cómo se va a caer a propósito?".
Para cerrar el debate, Del Moro volvió a marcar su postura frente a las especulaciones y concluyó: "Nosotros, si acá ya no creemos, estamos mal. Pero no creés en semejante caída, ¿vos creés que alguien pueda actuar una caída así?".
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