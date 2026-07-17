Laura Ubfal apuntó contra la producción de Gran Hermano y desató la polémica: "Inflaron a una participante"

VERGUENZA... Y SON COSAS QUE "NO" PASAN EN LAS GALAS...



QUE VERGUENZA...pic.twitter.com/pR8UmfwGLz — P. M. P. (@MendoPmP) July 17, 2026

Qué dijo Santiago del Moro sobre las críticas a la producción

Durante una emisión del debate de Gran Hermano Generación Dorada, luego de la salida de Andrea del Boca, Santiago del Moro respondió a quienes cuestionaron el manejo de la producción y hasta pusieron en duda la veracidad de las caídas que sufrió la actriz dentro de la casa.

"Nadie va a actuar una cosa así. No puedo cambiar la opinión de los demás. Después me volví a caer y enseguida dije: ‘Estoy bien’, porque estaba bien, fue un golpazo, pero no sentía nada roto", expresó la exhermanita.

Tras escucharla, Del Moro tomó la palabra y defendió el trabajo del equipo del programa. "Andrea, dejame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas".

Luego agregó: "Es parte del programa. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron. Cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue ‘se mató’".

Andrea del Boca vuelve a dejar Gran Hermano.

Después de esas declaraciones, Gastón Trezeguet aclaró su postura: "Yo no hablé de la caída nunca". En tanto, Mariana Brey reconoció que inicialmente dudó del episodio: "Yo lo mencioné, lo aclaro nuevamente, no tengo problema. Puedo decir las cosas diez veces, si no se entienden. Yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo solamente de la caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas que sucedieron dentro de la casa".

Del Moro le consultó entonces: "¿Vos no le creíste la caída?". A lo que Brey respondió: "Inicialmente, cuando se cayó, no".

Más adelante, Ceferino Reato salió en defensa de la actriz y señaló: "¿Cómo se va a caer a propósito?".

Para cerrar el debate, Del Moro volvió a marcar su postura frente a las especulaciones y concluyó: "Nosotros, si acá ya no creemos, estamos mal. Pero no creés en semejante caída, ¿vos creés que alguien pueda actuar una caída así?".