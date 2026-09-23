La finca de Ashton Kutcher y Mila Kunis que funciona por completo con energía solar
La pareja de actores construyó durante cinco años una propiedad de seis acres en Los Ángeles con un objetivo sustentable que finalmente consiguió: generar toda la electricidad que necesita el enorme predio.
Ashton Kutcher y Mila Kunis apostaron por un proyecto muy diferente al de las tradicionales mansiones de Hollywood. En 2015 comenzaron a construir KuKu Farms, una finca de seis acres en Los Ángeles que fue diseñada para combinar el confort de una residencia de lujo con distintas soluciones sustentables.
El proyecto demandó cinco años de trabajo y contó con la participación del arquitecto Howard Backen y la diseñadora de interiores Vicky Charles. La pareja se involucró en el proceso para conseguir que la propiedad tuviera el aspecto de una antigua granja, aunque incorporara todas las comodidades de una vivienda moderna.
Uno de los grandes objetivos estaba relacionado con el consumo energético. La finca fue equipada con un sistema de paneles solares integrado al diseño de la propiedad y, hacia 2020, logró producir toda la electricidad necesaria para su funcionamiento. El sistema incluso genera más energía de la que consume la residencia, de acuerdo con información sobre el proyecto.
De esta manera, KuKu Farms alcanzó la autosuficiencia energética: la electricidad necesaria para mantener en funcionamiento la propiedad proviene de su propio sistema solar. La sustentabilidad no quedó limitada a los paneles: la construcción también incorporó materiales recuperados y el terreno fue pensado para desarrollar prácticas agrícolas.
La enorme finca incluye una casa principal, una vivienda para huéspedes, un granero destinado al entretenimiento y un pabellón independiente para realizar asados. Todo el conjunto fue proyectado alrededor de espacios abiertos y materiales naturales, con la intención de que la propiedad tuviera una estética de granja antigua pese a tratarse de una construcción nueva.
Durante la pandemia de coronavirus, además, la familia utilizó parte del terreno para cultivar sus propios alimentos, incluyendo un campo de maíz. La propiedad funciona así no solamente como residencia, sino también como un espacio de producción agrícola. La diferencia clave es que la autosuficiencia comprobada de KuKu Farms es energética.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario