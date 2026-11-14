María Becerra tuvo invitados de lujo en el inicio de sus diez shows en Buenos Aires
enMaria Becerra inició su show con una noche repleta de figuras. Ariel Puchetta, Nahuel Pennisi, Angela Torres y Eva De Dominici también fueron parte del espectáculo.
Entre ellas estuvieron Marta Fort y Eva De Dominici, quienes se llevaron las miradas del público con su aparición.
Entre los invitados musicales estuvo Ángela Torres, quien apareció durante la interpretación de “Recuerdo que nunca existió” para compartir un dúo con la anfitriona. La cantante y actriz se llevó la atención de los presentes con su participación y la química que mostró con María sobre el escenario.
Otro de los momentos destacados llegó de la mano de Ariel Puchetta, líder de Ráfaga. Caracterizada como Gladys, uno de sus alter egos, la artista presentó al músico y juntos hicieron bailar al estadio con dos clásicos de la cumbia: “Mentirosa” y “Doble vida”.
La emoción también tuvo su lugar con Nahuel Pennisi, quien se sumó al recital para interpretar junto a María Becerra “Tatú” y “Universo Paralelo”. El encuentro musical fue uno de los pasajes más sensibles de la velada.
Pero las sorpresas no terminaron con los invitados musicales. El espectáculo también tuvo un momento dedicado a la moda, con una pasarela por la que desfilaron distintas personalidades. Entre ellas estuvieron Marta Fort y Eva De Dominici, quienes se llevaron las miradas del público con su aparición.
La voz en off de María Becerra que anunció el comienzo de Lure
En los minutos finales del espectáculo, una voz en off de la propia artista marcó uno de los momentos más emotivos de la noche. A través de un mensaje dedicado a sus seguidores, María hizo referencia al cierre de una etapa artística y al comienzo de una nueva.
“Hubo un mundo en el que me animé a ser muchas versiones de mí y hay un mundo donde exploré quién fui, quién soy y todo lo que todavía puedo llegar a ser. Ese mundo se llamó Quimera. Si hoy estoy acá, si llegué a este lugar, es porque ustedes caminaron conmigo”.
Luego, profundizó sobre los cambios que atravesó durante su carrera y expresó: “Quimera siempre va a vivir en mí y en todos ustedes, pero crecer también es animarse a cambiar. Hoy siento que algo en mí vuelve a despertar; vuelvo a encontrarme con esa María que soñaba con todo esto, pero también con la mujer que soy después de tanto camino recorrido. Gracias por crecer conmigo, por estar en cada etapa y por hacer que cada versión de mí tenga un lugar en esta historia”.
Finalmente, anunció el comienzo de su nueva era musical con una frase que despertó la expectativa de sus fanáticos: “Después de haber conocido todas mis versiones, ¿están listos para descubrir todo lo que no conocen de mí? Bienvenidos a mi nueva era, bienvenidos a Lure”.
Inmediatamente después, María regresó al escenario para interpretar por primera vez en vivo “Tú sin yo”, su reciente lanzamiento, y cerrar así una noche que también marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.
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