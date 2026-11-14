Así fue la divertida despedida de soltera de Débora Nishimoto antes de pasar por el altar con Esteban Lamothe
La actriz, futura esposa de Esteban Lamothe fue sorprendida por sus amigas para despedir la solteria a todo trapo.
La cuenta regresiva para el casamiento de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto ya comenzó y la actriz tuvo una celebración muy especial antes de dar el sí. Sus amigas organizaron una despedida de soltera con música, diversión y varias sorpresas, de la que ella misma compartió detalles a través de sus redes sociales.
Desde su cuenta de Instagram, Nishimoto publicó una serie de fotografías que retrataron distintos momentos de la noche. La salida incluyó una cena, un recorrido en un micro especialmente contratado y un look de novia que no pasó inadvertido.
“La felicidad a flor de piel. Qué amigas más espectaculares. Hacen de todo una gran fiesta. Se vieneeeee”, escribió la actriz al acompañar las postales de la celebración.
Para la ocasión, eligió un conjunto blanco de encaje, que combinó con un velo, plumas en los brazos y un dije de corazón. En una de las primeras imágenes se la pudo ver sentada sobre un sillón de cuero rojo, con unos anteojos de sol rosados apoyados sobre la frente.
La previa también tuvo una foto grupal en una casa decorada con estanterías repletas de libros y discos. Allí, Débora posó junto a sus amigas mientras sostenía un ramo de flores y todas levantaban los brazos para inmortalizar el momento.
Uno de los detalles más llamativos de la noche fue el traslado en un micro conocido como “Goldenbus”. Las invitadas se fotografiaron frente al vehículo con originales accesorios, entre ellos vinchas con cuernos de diferentes colores. También hubo una peluca plateada y una divertida escena en la que varias de las presentes levantaron en andas a la futura esposa de Lamothe.
La diversión continuó en la calle, donde Nishimoto protagonizó otra de las postales de la noche. Todavía vestida de blanco y con el velo puesto, se recostó sobre el capó de un auto estacionado mientras sostenía un limpiavidrios de mango verde.
El festejo terminó dentro del micro, que tenía tubos de luces, latas de cerveza y una figura de cartón del novio. La actriz posó junto a una baranda metálica y volvió a mostrarse sonriente durante el recorrido.
La publicación alcanzó los 10.000 “me gusta” y también tuvo una reacción especial de su futuro marido. Esteban Lamothe comentó el álbum con cuatro emojis: una cara enamorada, un corazón rojo, otra cara enamorada y otro corazón rojo, un gesto que reunió 49 “me gusta”.
Cómo anunciaron su compromiso Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
La noticia del compromiso de la pareja había sido compartida semanas atrás mediante una publicación conjunta en Instagram. En aquella oportunidad, ambos eligieron acompañar las fotografías juntos con un fragmento de Envidiosa, la ficción en la que se conocieron durante las grabaciones.
En el video, los personajes protagonizados por los actores mantenían un diálogo que terminó convirtiéndose en una referencia especial para su historia de amor. “Pero bueno, buen hombre para vos, ¿en qué sentido?”, pregunta Esteban. “En sentido casamiento”, responde Débora.
Junto a las imágenes, la pareja escribió “Estaba todo dicho”, acompañado por tres emojis de anillos de compromiso. Así, hicieron alusión a aquella escena de la ficción que, tiempo después, adquirió un significado especial en su vida personal.
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