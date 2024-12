La frase de Pampita para referirse al episodio con Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la Moda

A lo largo de la entrevista, Pampita hizo hincapié presente y el futuro, dejando claro que no tiene intenciones de revivir situaciones pasadas. “Yo ya les dije, el pasado para mí está reenterrado. Tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado”, expresó.

Además, mencionó que a lo largo de los años ha aprendido a liberarse de cualquier carga emocional, especialmente aquellas relacionadas con el pasado. “Más que nada por uno mismo, uno no puede andar con mochilas de cosas del pasado, hay que liberarse de todo eso. No tengo ni idea qué dijo ella, el pasado está muy muy enterrado”, agregó, dejando claro que no tenía interés en lo que se dijo en ese momento.

¿Trabajaría Pampita con Natalia Oreiro?

A su vez, la conversación llegó al punto de si existía la posibilidad de una colaboración laboral entre Pampita y Natalia Oreiro, especialmente después de que se especulara sobre su relación con Benjamín Vicuña, con quien Oreiro fue señalada como una de las posibles "terceras en discordia" en su romance.

La movilera de Socios del Espectáculo le preguntó directamente: “¿Laburarías con ella en algún momento?”. Pampita, siempre profesional, respondió con sinceridad: “Y la vida da tantas vueltas, no sé, no te sabría decir. Yo si es trabajo, soy muy profesional”. Aunque la respuesta fue cautelosa, dejó abierta la posibilidad de que, en un futuro, las dos pudieran compartir proyecto laboral, siempre y cuando se trate de un trabajo profesional.