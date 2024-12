Natalia Oreiro se refirió al incómodo cruce con Pampita en los Martín Fierro de la Moda

Esto se debe a que a la modelo no le cae para nada bien Natalia Oreiro desde el 2015, cuando la artista uruguaya protagonizó con Vicuña la ficción "Entre caníbales" y el rumor de infidelidad de quien era su pareja con la actriz sonó con fuerza en los medios.

Después de esta situación, Natalia habló con Socios del Espectáculo y no esquivó el tema, aunque no quiso entrar en polémicas y trató de calmar las aguas.

Ya con la cámara prendida, el notero le comentó: "En el momento que vos estabas agradeciendo la mostraron a Pampita hablando por celular".

"Yo estaba ahí arriba, así que ni idea", respondió Oreiro sin tantas vueltas.

"Habrás visto algún recorte en las redes o que se habló. ¿Hay algo entre ustedes?", consultó el cronista intentando tener un poco más de detalles sobre lo ocurrido. "Sí, pero preferiría puro amor", dijo Natalia Oreiro para cerrar el tema y desviar el foco de la polémica que se había generado en la ceremonia.

natalia oreiro pampita

Pampita reveló el motivo por el que todavía no le presentó a sus hijos a Martín Peppa

Aparentemente Pampita se encuentra en el mejor momento de su relación con Martín Peppa, con quien comenzó un romance luego de ser captada en su primera cita en el teatro Colón. Luego de esto, ambos fueron vistos en la noche porteña, cenando y yendo a bailar, para en apenas un par de días, armar sus valijas y disfrutar de un romántico viaje por Europa.

Una velocidad amorosa a la que, quizás, Pampita ya nos tiene acostumbrados, pero que sin dudas este romance lo enfrenta con mucha más pasión. Aún así, lo cierto es que la modelo todavía no se presentó en galas oficiales con su nuevo novio como, por ejemplo, en la reciente ceremonia de los Martín Fierro de la Moda. A la gala Carolina fue sola, al igual que a la alfombra roja. De hecho, eso mismo lo dejó en claro cuando Robertito Funes le preguntó por su compañía. Entonces, ella respondió con picardía: "Vine sola, pero seguro duermo acompañada".

“Estoy aprendiendo porque no te ves, charlas por teléfono, te extrañas, es todo romántico, pero bueno es porque son los primeros tiempos, no sé después con los meses cómo será, lo estoy transitando”, comenzó diciendo. Aún así, cuando le preguntaron los motivos por los cuales no se presentó en la ceremonia, la jurado lanzó: “Era muy pronto, tiene que ser algo muy formal para que venga a una alfombra roja”.

Es con esto que dejó en claro que todavía necesitan tiempo para consolidar su relación y mostrarse con Peppa en estos eventos. A su vez, también habló de la presentación familiar de Pampita sobre su novio, a lo que ella respondió: “No, pero como un amigo, la presentación fue desde un lugar de amigo”. Un accionar cauto para que ninguno de los pequeños vuelva a salir herido en cualquier situación que se puede llegar a dar.