En LAM dieron detalles de la salud de Divina Gloria: cómo está la participante de Gran Hermano

Mientras Divina Gloria continúa internada la producción de Gran Hermano Generación Dorada evalúa los pasos a seguir. Por ahora, su regreso a la casa más famosa del país quedó en duda y todo dependerá de su evolución en los próximos días.

La activación del protocolo de aislamiento estricto tras el caso de Divina Gloria

El incidente médico ocurrió apenas 48 horas después del ingreso de la actriz a la convivencia televisiva, una prontitud que preocupó a los televidentes. Del Moro comunicó primero en sus redes sociales: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

La producción garantiza la incomunicación total de la jugadora con el exterior, con el objetivo de preservar la integridad del juego y evitar la filtración de información ante un posible retorno. Ante este procedimiento, el conductor dijo: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.