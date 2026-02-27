En LAM dieron detalles de la salud de Divina Gloria: cómo está la participante de Gran Hermano
La participante debió abandonar la casa a horas de haber comenzado el reality.
La salud de Divina Gloria encendió todas las alarmas en las últimas horas y su continuidad en Gran Hermano Generación Dorada quedó en suspenso. Este jueves, en LAM (América TV), revelaron información clínica que generó fuerte preocupación.
En principio, Pilar Smith fue quien dio el primer parte detallado sobre el cuadro que atraviesa la participante. “Está en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro ingresó ayer directamente a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor, estuvo ahí hasta este mediodía y de ahí la pasaron a sala común. Puede recibir visitas pero restringidas. Tiene un cuadro de diabetes e hipertensión que afecta la movilidad ocular provocando párpado caído, visión doble y o a veces, una pupila dilatada. Pasó a sala general, está fuera de peligro pero se va a quedar seguramente entre dos o tres días más en este sanatorio de zona norte”, informó en vivo.
El testimonio dejó en claro que, si bien está fuera de peligro, el cuadro no fue menor y requiere seguimiento médico, especialmente por sus antecedentes de diabetes e hipertensión.
Por su parte, Ángel de Brito sumó un antecedente clave ocurrido hace pocos meses:“Refiere a un evento similar ocurrido el 24 de diciembre, en Navidad, más leve”. Con el informe médico en mano, el conductor amplió: “En el laboratorio encuentran algunas situaciones que van a retrasar su vuelta que son de su privacidad; paciente en buen estado general en seguimiento con servicio de neurología; o sea no es una estupidez lo que tuvo”.
Mientras Divina Gloria continúa internada la producción de Gran Hermano Generación Dorada evalúa los pasos a seguir. Por ahora, su regreso a la casa más famosa del país quedó en duda y todo dependerá de su evolución en los próximos días.
La activación del protocolo de aislamiento estricto tras el caso de Divina Gloria
El incidente médico ocurrió apenas 48 horas después del ingreso de la actriz a la convivencia televisiva, una prontitud que preocupó a los televidentes. Del Moro comunicó primero en sus redes sociales: “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.
La producción garantiza la incomunicación total de la jugadora con el exterior, con el objetivo de preservar la integridad del juego y evitar la filtración de información ante un posible retorno. Ante este procedimiento, el conductor dijo: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.
