La fuerte teoría de una vidente sobre el momento de Franco Colapinto que involucra a la China Suárez

En el mes de septiembre, la astróloga había anticipado que Colapinto tenía que estar atento a las envidias y rumores que iban a comenzar a decirse sobre su vida personal.

A raíz de esto, la vidente confesó que la "brujería" le generó una mala racha en las carreras de Brasil, las Vegas y Qatar. La palabra de Mhoni comenzó a tener peso después de que

La palabra de Mhoni Vidente se volvió relevante luego de que vaticinara el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, la eliminación de México y la salida del Tata Martino de la dirección de la selección "tricolor".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MaleSanabr_CARP/status/1865770994385740172?t=5ir1WoV8VfEVdN0sYtwoPw&s=19&partner=&hide_thread=false Yo hasta le creo a la Moni vidente que la china suárez le pegó su brujería a Colapinto, no se puede creer esa mala suerte pic.twitter.com/AM3W1bjbrE — MALE (@MaleSanabr_CARP) December 8, 2024

Qué dijo Franco Colapinto luego de correr su última carrera en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto cerró su temporada debut en la Fórmula 1 con un sabor amargo tras abandonar en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario 2024. A pesar de su esfuerzo por completar la carrera, una serie de infortunios lo dejaron fuera a 30 vueltas del final en el circuito de Yas Marina.

Los problemas comenzaron en la segunda práctica libre, donde Colapinto dañó el fondo plano de su Williams FW46. Aunque los mecánicos trabajaron intensamente, no lograron repararlo completamente para la carrera. Este domingo, el panorama no mejoró: largó desde la 20.ª posición debido a una penalización y en la cuarta vuelta sufrió un pinchazo tras un toque con el piloto de McLaren, Oscar Piastri. Aunque en principio parecía que podía seguir en pista, los daños acumulados, incluyendo un problema en el difusor, terminaron por obligarlo a retirarse de la competencia.

Tras el abandono, el piloto habló con ESPN y expresó su frustración: "No es el final que hubiese querido. Me hubiera gustado empezar la temporada así como la terminé y cerrar mejor. Es parte del proceso, de la experiencia. Lamentablemente no tuvimos un buen fin de semana".

Colapinto no ocultó su molestia por el incidente con Piastri, quien además tuvo otros roces durante la carrera: "Hoy quería terminar la carrera y Piastri me chocó. No sé qué le pasa a este pibe; después chocó a más gente, es una lástima", sentenció.

A pesar de los contratiempos, el argentino hizo un balance positivo de su paso por la categoría más exigente del automovilismo: "Una locura la mala suerte que tuvimos en las últimas carreras. Ahora a descansar un poco y volver más fuertes", aseguró. En cuanto a sus planes inmediatos, reveló: "Mi idea es volver a la Argentina y pasar un tiempo con la familia".