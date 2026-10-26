La furia de Marcela Coronel tras la liberación de la cuidadora que maltrató a su madre
La periodista expresó su absoluto rechazo a la decisión judicial que dejó libre, aunque imputada, a la mujer filmada agrediendo a Berta, su madre, de 100 años.
Una profunda indignación sacudió a Marcela Coronel y su familia luego de que la Justicia dispusiera la liberación de Norma Noemí Sandín, la cuidadora que estaba a cargo de su madre, Berta, y que había sido detenida tras quedar registrada por las cámaras de seguridad mientras la maltrataba. La panelista y periodista expresó su absoluto descontento al aire de los medios televisivos, manifestando que su principal deseo es que la acusada permanezca tras las rejas por los aberrantes episodios de violencia verbal y psicológica ejercidos contra una persona en absoluta situación de vulnerabilidad.
Las razones de la excarcelación y la bronca familiar
La medida que permitió la salida de la cuidadora se concretó apenas 48 horas después de su aprehensión, a raíz de los resultados arrojados por los estudios médicos exhaustivos practicados a la mujer de 100 años en el Hospital Italiano. Según explicaron los voceros judiciales, los exámenes no detectaron lesiones físicas de gravedad en el cuerpo de la víctima, un requisito técnico que precipitó la liberación de la imputada, quien de todos modos sigue vinculada formalmente a la causa penal caratulada por violencia intrafamiliar. Ante este panorama, la panelista remarcó públicamente su frustración y exigió que la situación procesal se recrudezca acorde a la gravedad del maltrato expuesto en las imágenes.
Restricciones vigentes y el llamado intimidatorio
Pese a recuperar la libertad, la Justicia le impuso a la acusada severas restricciones perimetrales que le prohíben salir del país, acercarse al domicilio de la familia o mantener cualquier tipo de contacto con Berta y sus allegados, disponiendo además una custodia policial permanente en la puerta de la vivienda. La tensión se incrementó en las últimas horas cuando la propia periodista reveló que tanto ella como su hermana recibieron llamadas telefónicas por parte de la mujer liberada, una situación que fue inmediatamente denunciada ante la fiscalía interviniente para resguardar la seguridad del entorno familiar.
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