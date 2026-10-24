Impactante video de la agresión de una cuidadora a la madre de 100 años de la periodista Marcela Coronel
La madre de Marcela Coronel, quien recientemente celebró sus 100 años, fue víctima de una brutal agresión por parte de una de sus cuidadoras.
La periodista Marcela Coronel vive horas de profunda angustia tras conocer que su madre, Berta, de 100 años, habría sido víctima de agresiones físicas por parte de una de las mujeres contratadas para cuidarla. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, que captaron tanto las imágenes como los sonidos de lo sucedido.
La noticia fue revelada este viernes por Marina Calabró en PrimiciasYa. Durante el programa, la conductora contó que Coronel compartió la situación con sus compañeros en una reunión de producción y explicó por qué estaba atravesando un momento tan difícil.
"Estábamos en la reunión de producción, estaba Marcela Coronel con nosotros y Marcela en un momento nos dice: 'Disculpen, les quiero contar algo. Les quiero explicar por qué estoy mal con la cabeza en otro lado. Lo estoy pasando mal con una situación de mi mamá", relató Calabró.
La periodista también describió parte del material que habría quedado registrado en el domicilio de Berta y dio cuenta de la violencia de las escenas. "A una persona de 100 años, a una mujer de 100 años van a ver cachetazos, van a ver empujones, van a ver cómo la tira de manera absolutamente brutal arriba de la cama", expresó.
Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, la familia realizó la denuncia correspondiente. La Policía intervino en la vivienda y detuvo a la cuidadora, quien, según trascendió, sabía que el lugar contaba con cámaras de seguridad que también registraban audio.
Al momento de ser arrestada, la mujer habría pronunciado una frase que llamó la atención: "Le voy a decir a mi marido que me lleve cigarrillos a la comisaría". La acusada fue trasladada inicialmente a la Comisaría Comunal 05 y posteriormente a la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, ubicada en San Telmo. Allí permanecerá hasta prestar declaración el lunes.
Mientras tanto, Marcela Coronel atraviesa un fuerte estado de conmoción. Según se contó en el programa, la periodista prefirió no mirar las imágenes debido al impacto emocional que le generaban. Calabró explicó que su compañera tuvo la posibilidad de mantener el caso en reserva, pero finalmente decidió hacerlo público para visibilizar una problemática que afecta a muchas familias.
"Y también le dimos la chance, por supuesto, de mantenerlo en estricta reserva y Marcela decidió que estaba bueno contarlo. Primero porque le pasa a un montón de gente para visibilizar esto y segundo porque el riesgo en estos casos es que esta malnacida entre por una puerta y salga por la otra", comentó.
En ese sentido, la comunicadora hizo hincapié en la necesidad de estar atentos al trato que reciben las personas mayores y los menores que quedan al cuidado de terceros.
"A lo mejor no nos damos cuenta que en determinado momento de la vida de nuestros mayores o de nuestros menores", señaló al reflexionar sobre los posibles casos de maltrato que pueden ocurrir dentro de los hogares.
Además, Calabró brindó detalles sobre la relación laboral entre la cuidadora y la familia. De acuerdo con lo que contó, la mujer llevaba un largo tiempo trabajando en la casa de Coronel y los episodios denunciados habrían ocurrido pese a la presencia de cámaras con audio.
La angustia de la periodista sería tal que habría pedido que retiraran las grabaciones de su celular, ya que no podía soportar el dolor de ver lo que le habría sucedido a su madre.
Marcela Coronel habló sobre la agresión a su mamá
Después de que se conociera el caso, Marcela Coronel decidió referirse públicamente a lo ocurrido con Berta. La periodista se mostró muy afectada y expresó su desconcierto frente a la conducta de quien tenía a su cargo el cuidado de su madre.
Al término de PrimiciasYa, Coronel dialogó con el equipo de América Noticias y contó cómo atraviesa este difícil momento. La comunicadora reconoció que todavía no logra entender cómo la cuidadora pudo ejercer violencia contra una persona de 100 años que dependía de ella.
"No me puedo poner en la cabeza de esta gente. Vi al marido una vez cuando la conocí a ella, pero nada más. La cuidó casi dos años", manifestó, al precisar que la mujer había trabajado durante casi dos años con su familia.
Una de las principales inquietudes de Coronel es determinar si las agresiones comenzaron antes de los hechos que quedaron registrados recientemente. Por ese motivo, su familia revisará las grabaciones anteriores para intentar establecer si hubo otros episodios de violencia.
"Creería que sí. Mi sobrino va a revisar las cámaras anteriores, todo lo que se pueda encontrar de lo que se grabó anteriormente. Pienso que sí, aunque ojalá que no", expresó con preocupación ante la posibilidad de encontrar nuevos registros de maltrato hacia Berta.
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