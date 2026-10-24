Impactante video de la agresión de una cuidadora a la madre de 100 años de la periodista Marcela Coronel

Al momento de ser arrestada, la mujer habría pronunciado una frase que llamó la atención: "Le voy a decir a mi marido que me lleve cigarrillos a la comisaría". La acusada fue trasladada inicialmente a la Comisaría Comunal 05 y posteriormente a la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, ubicada en San Telmo. Allí permanecerá hasta prestar declaración el lunes.

Mientras tanto, Marcela Coronel atraviesa un fuerte estado de conmoción. Según se contó en el programa, la periodista prefirió no mirar las imágenes debido al impacto emocional que le generaban. Calabró explicó que su compañera tuvo la posibilidad de mantener el caso en reserva, pero finalmente decidió hacerlo público para visibilizar una problemática que afecta a muchas familias.

"Y también le dimos la chance, por supuesto, de mantenerlo en estricta reserva y Marcela decidió que estaba bueno contarlo. Primero porque le pasa a un montón de gente para visibilizar esto y segundo porque el riesgo en estos casos es que esta malnacida entre por una puerta y salga por la otra", comentó.

En ese sentido, la comunicadora hizo hincapié en la necesidad de estar atentos al trato que reciben las personas mayores y los menores que quedan al cuidado de terceros.

"A lo mejor no nos damos cuenta que en determinado momento de la vida de nuestros mayores o de nuestros menores", señaló al reflexionar sobre los posibles casos de maltrato que pueden ocurrir dentro de los hogares.

Además, Calabró brindó detalles sobre la relación laboral entre la cuidadora y la familia. De acuerdo con lo que contó, la mujer llevaba un largo tiempo trabajando en la casa de Coronel y los episodios denunciados habrían ocurrido pese a la presencia de cámaras con audio.

La angustia de la periodista sería tal que habría pedido que retiraran las grabaciones de su celular, ya que no podía soportar el dolor de ver lo que le habría sucedido a su madre.

Marcela Coronel habló sobre la agresión a su mamá

Después de que se conociera el caso, Marcela Coronel decidió referirse públicamente a lo ocurrido con Berta. La periodista se mostró muy afectada y expresó su desconcierto frente a la conducta de quien tenía a su cargo el cuidado de su madre.

Al término de PrimiciasYa, Coronel dialogó con el equipo de América Noticias y contó cómo atraviesa este difícil momento. La comunicadora reconoció que todavía no logra entender cómo la cuidadora pudo ejercer violencia contra una persona de 100 años que dependía de ella.

"No me puedo poner en la cabeza de esta gente. Vi al marido una vez cuando la conocí a ella, pero nada más. La cuidó casi dos años", manifestó, al precisar que la mujer había trabajado durante casi dos años con su familia.

Una de las principales inquietudes de Coronel es determinar si las agresiones comenzaron antes de los hechos que quedaron registrados recientemente. Por ese motivo, su familia revisará las grabaciones anteriores para intentar establecer si hubo otros episodios de violencia.

"Creería que sí. Mi sobrino va a revisar las cámaras anteriores, todo lo que se pueda encontrar de lo que se grabó anteriormente. Pienso que sí, aunque ojalá que no", expresó con preocupación ante la posibilidad de encontrar nuevos registros de maltrato hacia Berta.