La hermana melliza de Thiago Medina celebró avances en su recuperación: "Nos llena de alegría"

El accidente, ocurrido a fines de septiembre, lo había dejado en estado delicado y generó una fuerte cadena de mensajes de apoyo en redes sociales. Hoy, con el avance de su recuperación, el clima es muy distinto: reina la esperanza.

Brisa, siempre presente junto a su hermano, resumió el sentimiento de la familia con una frase que refleja alivio y gratitud: “Verlo sonreír otra vez es lo más lindo que nos podía pasar”. La historia de Thiago, marcada por la superación y el cariño de la gente, suma un nuevo capítulo de fortaleza y esperanza.