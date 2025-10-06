La hermana melliza de Thiago Medina celebró avances en su recuperación: "Nos llena de alegría"
Brisa Medina contó que el exGran Hermano salió de terapia intensiva y se encuentra en sala intermedia, con una evolución que ilusiona a toda su familia.
Thiago Medina atraviesa días de esperanza después de semanas de mucha angustia. El exparticipante de Gran Hermano 2022 continúa recuperándose del grave accidente en moto que sufrió hace casi un mes y, según confirmaron sus familiares, su evolución es “muy positiva”.
Su hermana melliza, Brisa Medina, fue quien llevó tranquilidad a los seguidores del influencer a través de un mensaje en sus redes sociales. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto de ambos.
La joven también compartió la noticia más esperada: Thiago salió de terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, agregó con emoción.
El entorno del ex Gran Hermano había mantenido silencio en las últimas semanas mientras los médicos trabajaban en su rehabilitación. Según trascendió, Medina comenzó a responder favorablemente a los tratamientos y ya tuvo sus primeros contactos con familiares cercanos, incluyendo un emotivo reencuentro con sus hijas.
El accidente, ocurrido a fines de septiembre, lo había dejado en estado delicado y generó una fuerte cadena de mensajes de apoyo en redes sociales. Hoy, con el avance de su recuperación, el clima es muy distinto: reina la esperanza.
Brisa, siempre presente junto a su hermano, resumió el sentimiento de la familia con una frase que refleja alivio y gratitud: “Verlo sonreír otra vez es lo más lindo que nos podía pasar”. La historia de Thiago, marcada por la superación y el cariño de la gente, suma un nuevo capítulo de fortaleza y esperanza.
