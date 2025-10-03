Camilota se emocionó al referirse a la mejoría de Thiago Medina: "Me volvió el alma al cuerpo"

En referencia al esfuerzo del exparticipante de Gran Hermano 2022, Camilota remarcó: “Me emociona porque ayer lo vi operado y hoy sentado. Es como que la fuerza que tiene y la voluntad de salir adelante”, dijo sobre el papá de las mellizas Laia y Aimé (2), fruto de su relación con Daniela Celis.

camilota en puro show

Con la voz entrecortada, cerró la entrevista recordando lo difícil que fue atravesar la incertidumbre: “Me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi despierto. En un momento sentí que no la contaba. Y hoy verlo así me emociona. Y saber que lo tengo en este mundo otra vez. Lo tengo, nunca lo dejé de tener. Pero ese poquito de fe y la unión que tuvimos en familia. Hoy lo tenemos acá”.