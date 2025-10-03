Camilota se emocionó al referirse a la mejoría de Thiago Medina: "Me volvió el alma al cuerpo"
La hermana mayor del exparticipante de Gran Hermano 2022 habló a corazón abierto en Puro Show (El Trece). ¿Qué dijo sobre la situación de Thiago?
El estado de salud de Thiago Medina sigue sorprendiendo a familiares y médicos por igual. Tras el accidente en moto que lo dejó con graves lesiones —entre ellas la extirpación del bazo, múltiples fracturas y más de dos semanas en coma inducido—, su hermana Camila Deniz, más conocida como Camilota, habló con gran emoción sobre los avances.
En diálogo con Puro Show (El Trece), la ex Cuestión de Peso destacó la fuerza con la que su hermano enfrenta el proceso: “Somos muy creyentes y esto es un milagro. Thiago es un milagro vivo”, aseguró.
Acompañada por Lucas, otro de sus nueve hermanos, Camila agregó que los especialistas todavía se asombran por la recuperación del joven: “Los médicos no lo pueden creer. Hoy se cumple 20 días del accidente, de que está internado. Es algo tremendo. Es un milagro. Thiago va a ser testimonio vivo”.
La emoción de la familia quedó reflejada en sus palabras al recordar la última visita: “Ayer lo vi, estaba operado y estaba ahí medio volado, pero sentado. ¿Sabes lo que es eso? Es algo tremendo, chicos. Es algo que no podemos creer”, relató conmovida.
En referencia al esfuerzo del exparticipante de Gran Hermano 2022, Camilota remarcó: “Me emociona porque ayer lo vi operado y hoy sentado. Es como que la fuerza que tiene y la voluntad de salir adelante”, dijo sobre el papá de las mellizas Laia y Aimé (2), fruto de su relación con Daniela Celis.
Con la voz entrecortada, cerró la entrevista recordando lo difícil que fue atravesar la incertidumbre: “Me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi despierto. En un momento sentí que no la contaba. Y hoy verlo así me emociona. Y saber que lo tengo en este mundo otra vez. Lo tengo, nunca lo dejé de tener. Pero ese poquito de fe y la unión que tuvimos en familia. Hoy lo tenemos acá”.
