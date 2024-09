La hija de la Tota Santillán habló por primera vez luego de la muerte de su papá

“¿Vos pudiste ver el cuerpo de tu papá?”, quiso saber el conductor del ciclo. “Mi hermano lo vio, yo no pude. Me moría ahí sino”, comentó y añadió: “Yo por inercia cuando llegué quise entrar, pero no me lo permitieron”.

Respecto a las fotos que se difundieron del estado en que quedó la casa del animador, su hija lanzó: “Yo pienso que tuvo una recaída con la enfermedad. Él estaba tan bien que nosotros bloqueamos esa parte”. Sin embargo, sobre las versiones de suicidio o accidente, la mujer indicó: “No sabemos todavía”.

hija Tota Santillan

La muerte de la Tota Santillán

La Tota Santillán fue encontrado muerto el domingo pasado en su casa de Castelar. El resultado preliminar de la autopsia que se le practicó indicó que murió por “síndrome asfíctico” y tenía el 90% del cuerpo quemado.

La autopsia se llevó a cabo este lunes por la mañana en la morgue judicial de San Martín. Según el resultado del estudio, ordenado fiscal Patricio Ventricelli, de la UFIJ N°6 de Morón, Santillán, cuyo verdadero nombre era Ricardo Daniel Carías, tenía el 90% del cuerpo estaba quemado, no presentaba signos de violencia y falleció por "síndrome asfíctico", es decir por asfixia.

casa tota santillan

Ante este escenario, la principal hipótesis se centra en que "se habría quitado la vida, ocasionando un incendio posterior en un sector de la vivienda".