HBO Max estrenó un nuevo tráiler de "Harry Potter" que sorprendió a todos

- El enfrentamiento con el troll dentro del baño de las instalaciones.

- La partida de ajedrez desplegada a gran escala.

- La utilización de la Capa de Invisibilidad y el hallazgo del Espejo de Oesed.

Para los roles adultos de la saga, la tira cuenta con un reparto de actores consagrados. El elenco académico y del entorno mágico queda conformado por:

- John Lithgow (en el papel de Albus Dumbledore)

- Janet McTeer (como Minerva McGonagall)

- Paapa Essiedu (encarnando a Severus Snape)

- Nick Frost (en la piel de Hagrid)

- Luke Thallon (como Quirinus Quirrell)

- Paul Whitehouse (interpretando a Argus Filch)

- Bertie Carvel (como Cornelius Fudge)

- Johnny Flynn (personificando a Lucius Malfoy)

Siete temporadas proyectadas y fecha confirmada de estreno

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas encabezadas en su momento por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, esta nueva producción televisiva contará con el espacio suficiente para desplegar la narrativa a lo largo de múltiples entregas. El plan de trabajo estipula la realización de siete temporadas, destinando un ciclo completo a cada uno de los libros de la saga.

La primera entrega estará compuesta por ocho episodios y adaptará los sucesos descritos en "Harry Potter y la piedra filosofal". Con el lanzamiento programado para la el 25 de diciembre, justo el día de Navidad, la señal HBO ya dejó ratificada la realización de una segunda temporada, la cual tomará como eje la novela "Harry Potter y la cámara secreta".