Tamara Pettinato cruzó fuerte a Cinthia Fernández en vivo y el escándalo explotó al aire
La panelista se negó a responderle en pleno programa y lanzó frases filosas que generaron máxima tensión en el estudio y repercusión inmediata en redes.
Un tenso momento televisivo se vivió cuando Tamara Pettinato protagonizó un fuerte cruce en vivo con Cinthia Fernández durante una entrevista en el ciclo conducido por Moria Casán. Lo que comenzó como un móvil para hablar sobre la situación judicial de su hermano terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo que dejó frases explosivas y un clima de incomodidad en el estudio.
Todo se desató cuando Fernández interrumpió con una pregunta incisiva vinculada al juicio que enfrenta Felipe Pettinato. Lejos de esquivar la consulta, Tamara reaccionó marcando una clara distancia y dejando en evidencia que no estaba dispuesta a responderle. “Yo hablo con Moria, discúlpame”, lanzó en primera instancia, intentando acotar el diálogo exclusivamente a la conductora.
Pero la tensión escaló cuando la panelista insistió. Sin filtro, Pettinato redobló la apuesta: “Con vos en particular, no”. La frase cayó como una bomba en el estudio y generó un ida y vuelta inmediato. El intercambio subió de tono y dejó al descubierto la mala relación entre ambas.
En medio del cruce, Tamara fue todavía más directa y disparó una frase que rápidamente se viralizó en redes: “Vos sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa. Yo no quiero hablar con vos”. El momento obligó a Casán a intervenir para intentar bajar la tensión, mientras la discusión ya era tendencia en plataformas digitales.
El episodio no solo dejó en evidencia el enfrentamiento entre las panelistas, sino que además volvió a poner el foco en las internas televisivas que suelen escalar cuando las cámaras están encendidas. Por ahora, ninguna de las protagonistas bajó el tono públicamente y el cruce ya se instaló como uno de los momentos más comentados del día en la farándula argentina.
