El álbum de bodas del exmarido de Solange Abraham, la participante de Gran Hermano Generación Dorada

Marcelo Da Corte y su entrenador, Lautaro Marchesini, dieron el "sí" con una fiesta en Carmelo. Tras el divorcio de Solange Abraham, la pareja selló su amor.

La historia de amor que comenzó en medio de un torbellino mediático finalmente tuvo su broche de oro. Marcelo Da Corte, exesposo de la participante de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham, contrajo matrimonio con Lautaro Marchesini, quien fuera su entrenador personal.

La pareja, que hizo pública su relación tras la separación de la mediática, eligió la exclusividad de Carmelo, Uruguay, para celebrar su unión. Los festejos comenzaron con una "Welcome party" para los invitados y culminaron con una ceremonia donde ambos se mostraron sumamente emocionados, compartiendo el registro fotográfico bajo el título "Nuestra Boda" hace apenas tres semanas.

Un mensaje cargado de sentimiento

A través de sus redes sociales compartidas, los recién casados publicaron un emotivo mensaje por el Día de los Enamorados, dejando en claro la solidez de su vínculo frente a las críticas pasadas:

image

  • Elección diaria: "Este amor nace de elegirnos todos los días con el corazón. Nos amamos en la fuerza y en los miedos".

  • Construcción sana: En lo que muchos interpretaron como una sutil referencia a relaciones anteriores, expresaron: "Nuestro amor no compite, no manipula, no lastima… acompaña, cuida y construye".

  • Promesa a futuro: Cerraron su dedicatoria con un rotundo "SIEMPRE JUNTOS por mil vidas más".

Las fotos del ex de Solange Abraham

SaveClip.App_625356115_18438119611129168_7173431235877770800_n
SaveClip.App_625001891_18438119602129168_3530167882688005099_n
SaveClip.App_625358058_18438119593129168_644748265913275889_n
SaveClip.App_625144166_18438119572129168_1294656852522481583_n
SaveClip.App_624978595_18438119590129168_4695358271265833034_n
SaveClip.App_625049307_18438119563129168_8570941568337408849_n
SaveClip.App_625774255_18438119551129168_2377736507557887986_n
Boda (1)

De Bariloche a Río de Janeiro

Antes de pasar por el altar, el productor y el deportista recorrieron diversos destinos consolidando su relación. Iniciaron el 2026 con una romántica estadía en San Carlos de Bariloche, asegurando estar "amándonos más que nunca".

Previamente, a finales de 2024, se mostraron muy acaramelados en las playas de Leblon, Río de Janeiro, donde Da Corte le dedicó unas palabras a Marchesini: "En cualquier lugar, haciendo cualquier cosa.. no hay un minuto que no sea feliz con vos! Te amo loquito".

Mientras tanto, Solange Abraham ya se encuentra nuevamente bajo el ojo del Gran Hermano, donde su historia personal y este nuevo presente de su exmarido prometen ser temas de conversación inevitables dentro de la casa.

