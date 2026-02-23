Quien es Emanuel Di Giogia, el mecánico que vuelve a Gran Hermano por una "revancha"
El participante volvió con todo al reality y buscará volver a dejar su huella en la competencia a pesar del paso de los años: los detalles.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Quien es Emanuel Di Giogia, el mecánico que vuelve a Gran Hermano
El segundo participante que ingresó a la casa más famosa del mundo ya participó de la competencia en 2011. Actualmente trabaja en un taller de chapa y pintura y practica artermarciales y entrena jóvenes que buscan llegar lo más alto en el deporte. Se presentó cómo "un pibe de barrio" y "obsesivo de la limpieza y el orden".
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del país se puede ver por Telefe o por la app MiTefele. Además, se puede ser seguir por las plataformas Flow, Directv Go y Telecentro Play.
- Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)
- Telecentro: canal 10 (Digital)
- DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)
- En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.
