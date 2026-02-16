Rating: ni el feriado detiene a Jorge Rial, que arrasó con Argenzuela y duplicó a la competencia

rial feriado

El resultado de este lunes feriado de 2026 vuelve a poner de manifiesto la fidelidad del público de C5N con el formato que mezcla información picante, humor y opinión, consolidando al programa como la referencia indiscutida de la tarde informativa.

De todos modos, desde su regreso con Argenzuela, Jorge Rial lidera cómodamente las tardes de la TV con cable.