La importante decisión que tomó Maxi López tras su paso por Masterchef: "Proyecto firme para..."

Al respecto, Pamela David reflexionó con acierto: “Igual él ganó porque pudimos conocerlo desde otro lugar. Nosotros pedimos que los padres se lleven bien por los hijos, y después de muchas cosas ellos lo lograron”.

wanda

La gala de eliminación de Maxi López no fue un trámite más, sino un momento de profunda honestidad emocional. Su salida coincidió con la de su amigo personal, Claudio “El Turco” Husaín, lo que permitió a Wanda Nara revelar la interna de su convocatoria.

Según la conductora, la presencia del excompañero de River fue la clave para que López aceptara el reto: “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”.

El cierre del ciclo para López estuvo cargado de lágrimas y palabras de agradecimiento por parte de Nara, quien destacó su rol como padre a pesar de los conflictos pasados y la distancia geográfica. La conductora no ocultó su emoción al recordar el apoyo incondicional que recibió de su exmarido en situaciones personales críticas.

“En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”, expresó Wanda, cerrando con un deseo que hoy parece ser una realidad: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”.