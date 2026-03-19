La importante decisión que tomó Maxi López tras su paso por Masterchef: "Proyecto firme para..."
Faltando tan solo horas para que se defina quién se lleva el trofeo del reality de Telefe, trascendió una gran noticia sobre uno de los participantes más queridos.
La pantalla de Telefe se prepara para vivir una de sus noches más trascendentales. Tras meses de competencia, sabores y tensiones, esta noche se revelará finalmente quién se alzará con el título de campeón o campeona de MasterChef Celebrity.
El duelo definitivo quedó planteado entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, quienes ya iniciaron la elaboración de sus complejos menús de tres pasos. En juego no solo está el prestigioso trofeo, sino también un premio de 50 millones de pesos que corona una edición marcada por el alto impacto mediático.
Sin embargo, más allá de la definición técnica, el certamen dejó una huella humana inesperada a través de la figura de Maxi López. El exfutbolista, cuya participación generó dudas inicialmente, se despidió en las semifinales transformado en uno de los personajes más queridos por la audiencia. Su paso por las cocinas no solo reveló sus dotes culinarios, sino que permitió una reconstrucción pública de su imagen y de su vínculo con la conductora del ciclo y madre de sus hijos, Wanda Nara.
El recorrido de López fue analizado en diversos espacios televisivos. En Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer aportó detalles sobre el trato preferencial que recibía el exjugador dentro de la producción, confirmando que la expectativa por su triunfo era real. "Él era el favorito de Wanda y les doy un dato: era el único varón que en MasterChef tenía un camarín para él solo", reveló el panelista, subrayando el estatus que manejaba dentro del concurso.
Pese a quedar fuera antes de la instancia final, su paso por el programa funcionó como el motor de un cambio de vida radical. Bremer confirmó que López ya tiene contratos cerrados con plataformas de streaming y un proyecto firme para radicarse en Argentina junto a su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos pequeños, Elle y Lando. Esta decisión le permitirá concretar su anhelo de estar presente en el día a día de sus tres hijos mayores.
Al respecto, Pamela David reflexionó con acierto: “Igual él ganó porque pudimos conocerlo desde otro lugar. Nosotros pedimos que los padres se lleven bien por los hijos, y después de muchas cosas ellos lo lograron”.
La gala de eliminación de Maxi López no fue un trámite más, sino un momento de profunda honestidad emocional. Su salida coincidió con la de su amigo personal, Claudio “El Turco” Husaín, lo que permitió a Wanda Nara revelar la interna de su convocatoria.
Según la conductora, la presencia del excompañero de River fue la clave para que López aceptara el reto: “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”.
El cierre del ciclo para López estuvo cargado de lágrimas y palabras de agradecimiento por parte de Nara, quien destacó su rol como padre a pesar de los conflictos pasados y la distancia geográfica. La conductora no ocultó su emoción al recordar el apoyo incondicional que recibió de su exmarido en situaciones personales críticas.
“En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”, expresó Wanda, cerrando con un deseo que hoy parece ser una realidad: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario