La importante periodista que será panelista en los debates de Gran Hermano 2024

Uno de ellos escribió: "¡Contá algo de lo que viene!", tras lo cual el conductor reveló una importante información que nadie habría imaginado. La reconocida periodista Marina Calabró se sumo a los analistas de cada debate, donde ya se encuentran Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Eliana Guercio, entre otros.

historia santi del moro.jpg

Lo cierto es que esto generó entusiasmo y, a la vez, sorpresa en los fanáticos del ciclo, dado el perfil que habitualmente tiene la periodista de La Nación+.

Marina Calabró

Confirmaron a los panelistas de Gran Hermano 2024

En una primicia exclusiva de Ángel de Brito y Pilar Smith para Bondi Live, sacaron a la luz quiénes serán los que van a analizar el reality y todo lo que pasa dentro de la casa con los nuevos participantes.

Con la sorpresiva ausencia de Marisa Brel, estos serán los integrantes del panel:

Laura Ubfal

Ceferino Reato

Marina Calabró

Sol Pérez

Gastón Trezeguet

Eliana Guercio

Pilar Smith

Lisandro Navarro

Rosina Beltrán

Julieta Poggio

Panelistas de gran hermano.jpg

Como se mencionó, el periodista confirmó quién no estará esta vez: Marisa Brel. A través de su cuenta de X (ex Twitter), la ahora expanelista de GH escribió: "Me llaman para preguntarme si es verdad lo que dijo @AngeldebritoOk. Piensen: si Ángel es mi mejor amigo, obvio que es verdad jajaja".

marisa brel sobre gh.png