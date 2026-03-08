La incómoda pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Alfredo Leuco: "¿Eras..."

Embed - Alfredo Leuco reveló su verdadero apellido y contó las razones que lo llevaron a cambiarlo

Sin embargo, aclaró que su pensamiento fue modificándose con el paso del tiempo y que hoy mantiene una postura muy distinta. “Hoy soy fuertemente anticomunista”, sostuvo, y agregó que actualmente defiende el sistema democrático en distintos países.

Durante la charla también surgió otro episodio de su vida personal. Leuco recordó que, tras el atentado contra la AMIA, pensó en recuperar su apellido original. Sin embargo, explicó que el periodista Jorge Lanata le recomendó conservar el nombre con el que ya era reconocido en los medios.

Finalmente, el comunicador señaló que su llegada a Buenos Aires, después de haber sido expulsado de la facultad, marcó un punto de quiebre en su vida. A partir de ese momento comenzó a construir el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los periodistas más conocidos del país.

El intercambio en la mesa televisiva dejó al descubierto cómo las experiencias personales, el contexto político y las decisiones profesionales influyeron en la trayectoria de Leuco, desde su juventud hasta su presente en los medios.