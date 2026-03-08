Mirtha Legrand destrozó a Andrea del Boca: "Nunca más me habló, es complicada"

Por su parte, Amalia Granata no dudó en calificar a la actriz como una persona “siniestra”. Su análisis sobre la entrada de Del Boca a la casa más famosa del país fue lapidario, vinculándolo directamente con las causas judiciales que la involucran, tanto por su conflicto personal con Ricardo Biasotti como por el manejo de fondos públicos a través de convenios universitarios.

“Creo que esta operación lavandina que se está haciendo esta señora porque entró no solo por la causa de mi amigo (Ricardo Biasotti), sino también por la causa de los fondos que recibió a través de la universidad, pero le va a terminar jugando en contra porque va a demostrar lo que es; una mala persona”, sentenció Granata.

Ante la contundencia de sus declaraciones, la propia Mirtha se sorprendió por el tono de la respuesta, comentándole con humor: “¿Habré hecho bien en hacerte esta pregunta? Porque te despachaste, querida”. Con este panorama, el paso de Andrea del Boca por el reality promete seguir siendo el foco de las críticas más severas de la farándula nacional.