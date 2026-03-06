Quiénes acompañarán a Mirtha Legrand en su mesaza este sábado 7 de marzo
La histórica conductora volverá a reunir a referentes del periodismo, la política y el espectáculo en una nueva edición de su clásico programa televisivo.
La televisión argentina tendrá una nueva edición de uno de sus formatos más emblemáticos cuando Mirtha Legrand vuelva a encabezar su tradicional cena televisiva. Este sábado 7 de marzo, desde las 21:30, la conductora recibirá a distintas personalidades en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el programa que se emite por El Trece y que desde hace décadas se convirtió en un espacio central para debatir sobre política, sociedad y espectáculo.
Como ocurre cada semana, la llamada “mesaza” reunirá invitados de distintos ámbitos para generar un intercambio variado de opiniones y experiencias. Con invitados de perfiles muy distintos, la cena televisiva volverá a combinar análisis político, anécdotas del mundo artístico y conversaciones sobre la actualidad, manteniendo el espíritu que convirtió al programa en un clásico de la televisión argentina.
Los invitados confirmados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 7 de marzo: quiénes son
La presencia de Alfredo Leuco promete sumar un análisis profundo sobre la coyuntura política y social del país, uno de los temas que suelen ocupar buena parte del debate en el programa. El periodista, con una extensa trayectoria en medios gráficos y televisivos, suele aportar interpretaciones firmes sobre el escenario político argentino y no descarta intercambios intensos cuando se abordan temas sensibles.
Por su parte, Mauricio Dayub llevará a la mesa su mirada desde el universo artístico. El actor, que ha desarrollado una carrera destacada en teatro, cine y televisión, suele compartir reflexiones sobre el proceso creativo y el presente de la actividad cultural en el país. Además, es habitual que relate anécdotas vinculadas a su trabajo en los escenarios y a los proyectos que tiene en marcha.
El costado político también estará representado por Amalia Granata. La dirigente, que inició su carrera pública en los medios antes de dedicarse a la política, se ha convertido en una figura frecuente en los debates televisivos por sus posiciones firmes sobre distintos temas de la agenda pública. Su participación suele generar discusiones intensas, especialmente cuando se abordan cuestiones legislativas o sociales.
Finalmente, Sofía Pachano aportará el perfil más ligado al entretenimiento. Hija del reconocido artista Aníbal Pachano, la actriz y bailarina construyó su propio camino en el espectáculo con trabajos en teatro musical, televisión y conducción. En la mesa seguramente compartirá novedades sobre su presente profesional y también detalles de su vida personal, marcada recientemente por su experiencia como mamá primeriza.
