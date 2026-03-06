Quiénes acompañarán a Mirtha Legrand en su mesaza este sábado 7 de marzo

La televisión argentina tendrá una nueva edición de uno de sus formatos más emblemáticos cuando Mirtha Legrand vuelva a encabezar su tradicional cena televisiva. Este sábado 7 de marzo, desde las 21:30, la conductora recibirá a distintas personalidades en una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el programa que se emite por El Trece y que desde hace décadas se convirtió en un espacio central para debatir sobre política, sociedad y espectáculo.