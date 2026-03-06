Quiénes acompañarán a Juana Viale en su mesaza este domingo 8 de marzo

hernán piquin

Desde el mundo de la danza llegará Hernán Piquín, bailarín formado en el Teatro Colón y reconocido internacionalmente por su talento en el ballet clásico. A lo largo de su carrera también participó en numerosos espectáculos teatrales y programas televisivos, lo que lo convirtió en uno de los artistas más populares de su disciplina.

El toque musical estará a cargo de Pablo Romero, cantante y guitarrista de la banda Árbol. El músico repasará la historia del grupo que alcanzó gran popularidad en el rock argentino de los años 2000 y seguramente recordará algunas de las canciones que marcaron a toda una generación de oyentes.