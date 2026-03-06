Quiénes acompañarán a Juana Viale en su mesaza este domingo 8 de marzo
La conductora volverá a encabezar una nueva emisión de su tradicional almuerzo televisivo con invitados provenientes de distintos ámbitos del espectáculo.
El ciclo de almuerzos televisivos que durante décadas lideró Mirtha Legrand continuará este fin de semana con una nueva emisión conducida por su nieta, Juana Viale. El domingo 8 de marzo, desde las 13:45, la actriz y conductora volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana, el programa que se emite por El Trece y que mantiene el tradicional formato de conversaciones alrededor de una mesa.
Con este grupo de invitados, el almuerzo televisivo promete combinar experiencias del mundo del espectáculo, recuerdos de trayectoria y comentarios sobre la actualidad cultural, manteniendo el estilo de conversación distendida que caracteriza al histórico ciclo.
Los invitados confirmados a Almorzando con Juana este domingo 7 de marzo: quiénes son
Julieta Nair Calvo será una de las protagonistas de la charla. La actriz construyó una carrera sólida en televisión, cine y teatro musical, destacándose por su versatilidad interpretativa. Durante el programa seguramente compartirá detalles sobre su presente artístico, sus nuevos proyectos y las experiencias que ha vivido en los escenarios y en la pantalla.
Otro de los invitados será Fabián Mazzei, actor con una extensa trayectoria en la ficción televisiva argentina y en el teatro. Su presencia en el programa suele estar acompañada por anécdotas vinculadas a su carrera y reflexiones sobre el presente de la industria audiovisual.
La mesa también contará con la participación de Iliana Calabró, una figura que ha sabido mantenerse vigente en distintos formatos televisivos. Actriz, conductora y parte de una familia emblemática del espectáculo argentino, suele aportar humor y recuerdos ligados a su experiencia en el medio artístico.
Desde el mundo de la danza llegará Hernán Piquín, bailarín formado en el Teatro Colón y reconocido internacionalmente por su talento en el ballet clásico. A lo largo de su carrera también participó en numerosos espectáculos teatrales y programas televisivos, lo que lo convirtió en uno de los artistas más populares de su disciplina.
El toque musical estará a cargo de Pablo Romero, cantante y guitarrista de la banda Árbol. El músico repasará la historia del grupo que alcanzó gran popularidad en el rock argentino de los años 2000 y seguramente recordará algunas de las canciones que marcaron a toda una generación de oyentes.
