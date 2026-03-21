La indirecta de Tini Stoessel para Emilia Mernes en pleno recital: "Dedos de una mano"

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Lizardo Ponce rompió el silencio sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me duele"

El supuesto conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes continúa dando que hablar, y en las últimas horas sumó una nueva voz cercana a las cantantes. Se trata de Lizardo Ponce, quien decidió pronunciarse públicamente, pero manteniendo una postura reservada.

En diálogo con Puro Show, el influencer dejó en claro que no pretende involucrarse en la interna y prioriza el vínculo que mantiene con las dos artistas. “Yo por respeto a la amistad que tengo con Emilia y con Tini, no tengo nada para decir”, sostuvo al ser consultado por la situación.

Aun así, no ocultó el impacto emocional que le genera el distanciamiento entre ellas. “Me duele, obviamente, porque las quiero mucho a las dos, pero no me corresponde decir absolutamente nada", afirmó, evidenciando su incomodidad ante tantos dichos.

Desde su lugar como panelista en La Casa Streaming, Ponce remarcó que su intención es mantenerse al margen y no exponer cuestiones privadas. “No estoy en ningún lado. Yo estoy con las dos, yo tengo un buen vínculo con las dos, y las quiero mucho a las dos, pero a mí no me corresponde decir nada porque si ellas no se están expresando de una u otra manera, no tengo por qué hacerlo yo. No me corresponde y no estaría siendo buen amigo si me pongo a hablar o a decir cosas que, evidentemente, prefieren que quede en la intimidad”.

Por último, dejó en claro cuál es su deseo frente a este panorama y evitó sumar más polémica. “Si fuese por mí, me encantaría que esté todo bien y que cada uno diga para decir. Yo, en este caso, por respeto a la amistad real, no tengo más nada para decir”, concluyó.