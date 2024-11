La indiscreta pregunta de Nathy Peluso a Susana Giménez en vivo

Nathy Peluso le preguntó a Susana Giménez, sin ningún tapujo, si fue pareja de Luis Miguel o qué tipo de relación tuvieron. Todo comenzó cuando la conductora le lanzó: "Reventaste el Movistar Arena. ¡Lo llenaste!". Ante esto, la artista dijo: "Yo veo eso y digo “qué suerte venir desde abajo y poder ir como una hormiguita creciendo y viendo los frutos poco a poco”. Me lo gané. Y se siente profundo".

Nathy Peluso

La pregunta de Nathy Peluso que incomodó a Susana Giménez

Tal es así que Susana indagó más sobre la vida de la cantante: "Sé cómo se siente. Es una cosa increíble que te dura para toda la vida. Empezás a hacer una historia... ¿Vos a los 16 años empezaste a cantar en hoteles de verano?". Por tanto, Nathy respondió: "Cantaba Luis Miguel, Frank Sinatra...". Tras esta mención, Giménez no hizo caso omiso al nombre que escuchó y preguntó: "¿Luis Miguel es tu ídolo?"

"Luis Miguel es mi ídolo", respondió Peluso a lo que Susana continuó: "El mío también. Lo amo". Fue justamente esta respuesta la que llamó la atención de Nathy, quien le soltó a la Diva, sin ningún tapujo: "Susana, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Vos te comiste a Luis Miguel?". Roja del pánico, pero con una sonrisa tímida, ella respondió: "Nono, somos amigos".

Sin embargo, Nathy no le creyó y volvió a insistir: "Susana, por favor... unas papas fritas hubo ahí". Pero, ante la nueva negativa de la empresaria, la cantante soltó: "Susana, todos queremos saberlo". Es por eso que la actriz no tuvo más remedio que responder: "Te juro que no. Un beso, por ahí. Pero nada más. No llegó a concretar".

En tanto, ambas cerraron la conversación: "¡Qué suertuda! ¡Y qué suertudo él!", dijo Nathy a lo que Susana respondió: "Él es una belleza". "Los dos", concluyó la cantante.