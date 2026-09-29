Esta herramienta se suma a los esfuerzos de Disney por mantener a su audiencia al día y enganchada con la narrativa global, permitiendo que tanto los seguidores de la primera hora como los espectadores más nuevos organicen sus maratones con total precisión antes de que la nueva entrega de los superhéroes llegue a la pantalla.

La inédita decisión de Marvel con Disney+ antes del estreno de "Avengers: Doomsday"

Las series y películas "indispensables" antes de ver "Avengers: Doomsday", según Disney+