La inédita decisión de Marvel con Disney+ antes del estreno de "Avengers: Doomsday"
La plataforma de streaming ya prepara a los fanáticos para el esperado estreno de "Avengers: Doomsday" con una medida inesperada.
De cara al esperado estreno de "Avengers: Doomsday", la maquinaria de Marvel y Disney decidió simplificarle el camino a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con una llamativa e inédita medida que bien puede ser celebrada por los fanáticos.
Tras el reciente lanzamiento de la función especial "Avengers: Endgame - Encore", la plataforma de streaming Disney+ implementó una novedosa actualización visual en su catálogo: una franja verde ubicada al costado de los pósters de las películas y series que son indispensables ver antes del nuevo filme.
Con este sutil pero efectivo indicador, la compañía busca destacar oficialmente cuáles son las producciones clave dentro del inmenso archivo de la franquicia que contienen información argumental esencial, arcos de personajes o antecedentes directos para comprender la trama de Doomsday.
Una guía oficial para el espectador antes de "Avengers: Doomsday"
La iniciativa responde a la creciente complejidad de conectar las múltiples Fases del UCM, especialmente ahora que la narrativa se encamina hacia los grandes eventos corales de los Vengadores.
De esta manera, los suscriptores que ingresen a la plataforma podrán identificar rápidamente qué títulos marcan el pulso de la historia principal y cuáles funcionan más como entregas secundarias o autoconclusivas.
Esta herramienta se suma a los esfuerzos de Disney por mantener a su audiencia al día y enganchada con la narrativa global, permitiendo que tanto los seguidores de la primera hora como los espectadores más nuevos organicen sus maratones con total precisión antes de que la nueva entrega de los superhéroes llegue a la pantalla.
Las series y películas "indispensables" antes de ver "Avengers: Doomsday", según Disney+
- X-Men (2000)
- X2: X-Men United (2003)
- Capitán América: El primer vengador
- Los Vengadores
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- Loki (Temporadas 1 y 2)
- Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos
- Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home)
- Black Panther: Wakanda por siempre (Wakanda Forever)
- Doctor Strange en el multiverso de la locura
- Deadpool y Wolverine
- Capitán América: Brave New World
- Thunderbolts*
- Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps)
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