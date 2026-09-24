A qué hora se estrena hoy jueves "Avengers: Endgame - Encore" y dónde verla
La superproducción de Marvel regresa a la pantalla grande con una versión especial que incluye minutos nunca antes vistos.
Cuando parecía que la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya había cerrado sus páginas más épicas, los fanáticos tienen una cita imperdible este jueves con el esperado estreno en salas de "Avengers: Endgame - Encore" (también presentada como Avengers: Endgame - Bonus).
Este reestreno no será una simple reposición del filme que en 2019 rompió récords de taquilla bajo la dirección de los hermanos Russo. La gran novedad pasa por el contenido adicional y las modificaciones técnicas que incluirá esta versión especial para tentar nuevamente a los espectadores en la gran pantalla.
La película llega este jueves 24 de septiembre y podrá verse en los cines argentinos durante algunas jornadas, para luego llegar a la plataforma de streaming Disney+, aunque todavía sin fecha confirmada.
"Avengers: Endgame - Encore": material inédito y conexión directa con el futuro de Marvel
Según los recientes trascendidos y el adelanto difundido en las redes oficiales de la productora, la gran diferencia de esta edición recae en los agregados de contenido que funcionarán como puente narrativo hacia las próximas producciones de la franquicia. Entre los principales atractivos de esta versión se destacan:
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Minutos adicionales: El metraje incorpora entre 4 y 7 minutos de material extra que no formaron parte del corte original estrenado en cines.
Puente hacia el futuro: Este nuevo contenido funcionará como hilo conductor clave para conectar de manera directa los eventos de la saga con la esperada película Avengers: Doomsday.
Modificaciones en la estructura: La proyección contará con una introducción especial y un epílogo modificado, ofreciendo una lectura renovada del cierre de la historia.
Formato tecnológico: Todo el filme se proyectará bajo el formato Infinity Vision, una experiencia inmersiva de máxima calidad diseñada para revalorizar las batallas definitivas contra Thanos con estándares visuales completamente actualizados.
Con las funciones ya disponibles desde hoy en las principales cadenas de cine del país, los seguidores del universo de superhéroes ya pueden asegurar sus ubicaciones para descubrir estas nuevas escenas en la gran pantalla.
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