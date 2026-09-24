Qué tiene de nuevo "Avengers: Endgame - Encore": formato, material inédito y escenas post-crédito
La versión extendida de la superproducción de Marvel llegó este jueves a las salas de cine de todo el país, en la antesala de la esperada "Avengers: Doomsday".
La espera llegó a su fin. Desde este jueves, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya pueden disfrutar en la gran pantalla de "Avengers: Endgame - Encore", la esperada versión especial del icónico film de Los Vengadores que promete revolucionar nuevamente las boleterías.
Lejos de ser una simple reposición del filme que en 2019 batió récords, este relanzamiento llega cargado de novedades técnicas y contenido inédito.
Qué tiene de nuevo "Avengers: Endgame - Encore"
El poder del "Infinity Vision" y la diferencia en el metraje extra
Uno de los grandes atractivos de este estreno pasa por cómo se proyecta la película. "Avengers: Endgame - Encore" está disponible en varios formatos, pero la gran clave radica en el Infinity Vision.
De acuerdo con la información oficial de Disney, se trata de una certificación creada para garantizar que ciertos formatos Premium Large Format (PLF) ofrezcan una presentación excepcional con pantallas considerablemente más grandes, brillantes y envolventes.
Esta distinción tecnológica impacta directamente en la duración del material adicional:
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En formato Infinity Vision: La versión incluye exactamente 6 minutos y 17 segundos adicionales de metraje.
En el resto de los formatos: La experiencia varía bastante, ya que el material extra se reduce a 2 minutos y 6 segundos.
Estas escenas incorporan metraje descartado del corte original que, si bien no altera el rumbo de la trama principal, suma nuevos matices y momentos a la épica de la historia.
No obstante, cabe aclarar que es en este material descartado donde no se encuentra la conexión con los próximos proyectos de la franquicia.
El gran cambio: las escenas post-créditos y su enlace con diciembre
En su momento, "Avengers: Endgame" marcó un hito histórico al ser el único título del MCU que no incluyó ninguna escena post-créditos, rompiendo con la tradición que Marvel Studios instauró desde el estreno de "Iron Man" en 2008.
Con Encore, esta ausencia se termina por completo. La nueva versión incorpora tres escenas post-créditos que, ahora sí, funcionan como un puente y una conexión directa con el próximo gran estreno de la compañía programado para diciembre de este año, dejando todo servido para la llegada de "Avengers: Doomsday".
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