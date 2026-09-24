Qué tiene de nuevo "Avengers: Endgame - Encore": formato, material inédito y escenas post-crédito

Esta distinción tecnológica impacta directamente en la duración del material adicional:

En formato Infinity Vision: La versión incluye exactamente 6 minutos y 17 segundos adicionales de metraje.

En el resto de los formatos: La experiencia varía bastante, ya que el material extra se reduce a 2 minutos y 6 segundos.

Estas escenas incorporan metraje descartado del corte original que, si bien no altera el rumbo de la trama principal, suma nuevos matices y momentos a la épica de la historia.

No obstante, cabe aclarar que es en este material descartado donde no se encuentra la conexión con los próximos proyectos de la franquicia.

El gran cambio: las escenas post-créditos y su enlace con diciembre

En su momento, "Avengers: Endgame" marcó un hito histórico al ser el único título del MCU que no incluyó ninguna escena post-créditos, rompiendo con la tradición que Marvel Studios instauró desde el estreno de "Iron Man" en 2008.

Con Encore, esta ausencia se termina por completo. La nueva versión incorpora tres escenas post-créditos que, ahora sí, funcionan como un puente y una conexión directa con el próximo gran estreno de la compañía programado para diciembre de este año, dejando todo servido para la llegada de "Avengers: Doomsday".