La inesperada confesión en vivo en Ahora Caigo: un hombre contó que tiene esposa y novia

El conductor quiso saber más: “¿Cuándo empezaste a estudiar?”. “Hace un tiempo. Dejé por cuestiones de la vida y ahora volví”, explicó Lucho, oriundo de Lanús. Pero el clima cambió cuando llegó la clásica pregunta sobre la situación sentimental: “¿Estás en pareja, Lucho?”, lanzó Barassi.

“Estoy… de novio. Ella me anotó para venir”, respondió con total naturalidad. La repregunta no tardó: “¿Vino hoy?”. “No, no vino mi novia”, contestó, y lo que dijo después desconcertó a todos en el estudio: “Se está enterando mi señora ahora, pero bueno… ¡un beso para Marta!”.

infiel

La reacción de Barassi fue inmediata: “¡Pará, pará! ¿De qué se está enterando?”. Sin vueltas, Lucho disparó: “De que tengo novia y que estoy casado”. El conductor no lo podía creer. “¿Estás casado, Lucho?”, insistió, visiblemente incómodo. “Sí, con Marta. Le mando un beso. Pero bueno, se acaba de enterar que tengo novia y que me anotó ella”, redobló el concursante, ante la mirada atónita del público.

Barassi, entre la sorpresa y el enojo, le retrucó: “No sé si creerte o no, me dejaste re mal”. Lucho entonces aportó más datos: su novia se llama Daniela, están juntos desde hace cinco años y tienen un hijo en común. Con Marta, su esposa, lleva quince años de matrimonio.

“¡¿Y elegiste este programa para mandarte semejante cagada?!”, exclamó el conductor, furioso. “No me quedó otra, lo tenía que decir”, contestó el concursante, sin remordimientos. “Si esto es posta, te quiero cag* a piñas. No me cabe lo que estás haciendo, pero lo voy a tomar como un chiste”, le lanzó Barassi, entre risas nerviosas.

Al finalizar el duelo -que terminó perdiendo-, Barassi intentó despedirlo: “Lucho, ordená tu vida. Me dejaste mal. ¿A quién le mandás un beso ahora? ¿A Dani o a Marta?”. “A Daniela… y a Vittorio, mi hijo”, respondió él. El conductor, desconcertado, preguntó: “¿Vitto es hijo de Marta?”. “No, con Daniela”, aclaró Lucho. “Ah, ok... o sea que tenías novia, hijo, y Marta no sabía nada”, cerró Barassi, sin poder disimular su perplejidad.