La inesperada pregunta de Ángel de Brito a Benjamín Vicuña: "¿Siempre fuiste...?"
En el marco de la presentación de su nueva serie, "El resto bien", Vicuña visitó Bondi y se mostró incómodo con una insólita pregunta del conductor.
El actor chileno Benjamín Vicuña protagonizó un cruce televisivo de alta tensión durante una charla íntima con el periodista Ángel de Brito. En un contexto de honestidad brutal, el conductor no dudó en abordar uno de los temas más sensibles y recurrentes en la trayectoria mediática del intérprete: su comportamiento en las relaciones de pareja.
La incomodidad se apoderó del estudio cuando De Brito lanzó una interrogante directa y sin anestesia: “¿Siempre fuiste infiel?“. Ante la crudeza del planteo, Vicuña reaccionó con un silencio prolongado de varios segundos, procesando una respuesta que buscó alejarse del escándalo para profundizar en la reflexión personal.
Lejos de evadir la responsabilidad, el actor ensayó una defensa basada en la evolución del individuo. “Primero creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quien soy. Obviamente que uno no tiene que estar orgulloso de los errores, pero te definen”, expresó con serenidad, asumiendo que sus fallas del pasado forman parte de su identidad actual.
Vicuña insistió en que los desaciertos “no condicionan ni clasifican” a los seres humanos de forma permanente. Para graficar su punto, apeló a una comparación directa con su interlocutor: “Si vos mentiste alguna vez, no puedo decir que sos un gran mentiroso”. Con este argumento, intentó despojar a sus acciones pasadas de la etiqueta definitiva que suele imponerle la prensa del corazón.
Uno de los puntos más firmes de la entrevista fue cuando el protagonista de diversas ficciones nacionales cuestionó la construcción de su imagen pública. “Me parece injusto el mito o el lugar común”, aseguró, haciendo referencia a la insistencia mediática en catalogarlo como un hombre infiel por naturaleza. “Tengo el mote como lo tiene mucha gente”, admitió con cierta resignación.
No obstante, el artista aprovechó el espacio para poner en la balanza otros aspectos de su vida que considera igualmente definitorios pero menos explotados por el chisme. “Así como eso, tengo el mote también de buena persona, de ser un tipo generoso, empático, no voy a decir las cosas que hago: ser buen papá, tener una fundación...”, enumeró, buscando equilibrar la narrativa sobre su persona.
Finalmente, consultado sobre si este nivel de escrutinio sobre su intimidad le generaba algún tipo de resentimiento, Vicuña se mostró comprensivo con la dinámica del espectáculo, aunque crítico con la distorsión de la realidad. “No me molesta la fama, son cosas de una etapa de crecimiento y que creo que está exacerbado por una caricatura que no es así”, concluyó, dejando en claro que, para él, la versión que circula en los medios dista mucho de su verdadera esencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario