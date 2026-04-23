La inesperada pregunta de Ángel de Brito a Benjamín Vicuña: "¿Siempre fuiste...?"

Uno de los puntos más firmes de la entrevista fue cuando el protagonista de diversas ficciones nacionales cuestionó la construcción de su imagen pública. “Me parece injusto el mito o el lugar común”, aseguró, haciendo referencia a la insistencia mediática en catalogarlo como un hombre infiel por naturaleza. “Tengo el mote como lo tiene mucha gente”, admitió con cierta resignación.

No obstante, el artista aprovechó el espacio para poner en la balanza otros aspectos de su vida que considera igualmente definitorios pero menos explotados por el chisme. “Así como eso, tengo el mote también de buena persona, de ser un tipo generoso, empático, no voy a decir las cosas que hago: ser buen papá, tener una fundación...”, enumeró, buscando equilibrar la narrativa sobre su persona.

Finalmente, consultado sobre si este nivel de escrutinio sobre su intimidad le generaba algún tipo de resentimiento, Vicuña se mostró comprensivo con la dinámica del espectáculo, aunque crítico con la distorsión de la realidad. “No me molesta la fama, son cosas de una etapa de crecimiento y que creo que está exacerbado por una caricatura que no es así”, concluyó, dejando en claro que, para él, la versión que circula en los medios dista mucho de su verdadera esencia.