Grave acusación de Luciana Salazar: dijo que fue abusada y apuntó contra una figura y su ex pareja
La modelo decidió expresarse con un testimonio contundente y provocó una fuerte repercusión al dar a conocer episodios que vivió en el punto más destacado de su trayectoria.
Luciana Salazar volvió a ubicarse en el foco mediático, aunque esta vez por declaraciones vinculadas a vivencias personales que generaron un fuerte debate. En una entrevista reciente, la modelo y conductora decidió profundizar sobre situaciones delicadas de su pasado y contó que fue víctima de abusos en distintos momentos de su vida.
El tema surgió durante una charla en el streaming Bondi, donde fue consultada de manera directa por Ángel de Brito. Sin evadir la pregunta, Salazar fue categórica al responder: “Sí. Si alguien te está poniendo frente a una pared y te quiere besar, es un abuso”.
Su testimonio llamó la atención no solo por lo explícito, sino también por cómo explicó el proceso de comprensión de esas experiencias. “Yo pensé que eso era acoso, pero el acoso es verbal. A mí me explicaron que cuando ya pasa a lo físico es abuso”, detalló, marcando la diferencia que logró identificar con el tiempo.
Además, aclaró que los episodios que relató ocurrieron cuando ya tenía exposición pública, descartando que hayan sido en su juventud. “Me pasó siendo ya conocida”, afirmó, subrayando que incluso en ese contexto no estuvo exenta de atravesar estas situaciones.
En otro tramo de la entrevista, reveló que uno de los hechos involucró a una persona del ambiente artístico, aunque decidió preservar su identidad: “Sí, fue alguien del espectáculo, pero no voy a nombrar”, sostuvo.
A su vez, sorprendió al contar que también vivió una experiencia similar con una expareja. “También de una pareja, cuando estaba separada de Redrado, me quiso intentar besar y él estaba en pareja y yo no, y yo no quise”, relató.
Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en redes sociales, donde se abrió un intercambio de opiniones sobre los límites, el consentimiento y ciertas conductas naturalizadas. En ese contexto, el testimonio de Salazar volvió a poner sobre la mesa un tema sensible, aportando su mirada sobre situaciones que, según explicó, durante mucho tiempo no había logrado interpretar en su totalidad.
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