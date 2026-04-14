Grave acusación de Luciana Salazar: dijo que fue abusada y apuntó contra una figura y su ex pareja

A su vez, sorprendió al contar que también vivió una experiencia similar con una expareja. “También de una pareja, cuando estaba separada de Redrado, me quiso intentar besar y él estaba en pareja y yo no, y yo no quise”, relató.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en redes sociales, donde se abrió un intercambio de opiniones sobre los límites, el consentimiento y ciertas conductas naturalizadas. En ese contexto, el testimonio de Salazar volvió a poner sobre la mesa un tema sensible, aportando su mirada sobre situaciones que, según explicó, durante mucho tiempo no había logrado interpretar en su totalidad.