Wanda Nara sorprendió quien interpreta a la China Suárez en su serie y causó furor en redes sociales

También formarán parte Clara Kovacic como Daniela, Lautaro Rodríguez en el papel de un futbolista europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.

El universo mediático también tendrá su representación dentro de la historia, con Yanina Latorre en el rol de conductora de un ciclo de chimentos y Pía Shaw como panelista, en una clara referencia al mundo del espectáculo actual.

Con episodios breves y una narrativa ágil, Triángulo amoroso apunta a adaptarse a los consumos digitales y a generar impacto en redes sociales, tomando como base hechos que ya forman parte del imaginario mediático.