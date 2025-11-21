Se encendió la interna en Bandana y Lissa Vera tomó una decisión contundente
Ángel de Brito compartió información determinante acerca del rumbo de Bandana tras la postura tomada por la artista.
El regreso de Bandana volvió a quedar envuelto en polémica después de que la esperada visita del grupo a LAM se suspendiera a último momento. La formación integrada por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández estaba anunciada para aparecer en el programa de Ángel de Brito, pero el plan cambió abruptamente durante la tarde previa a la emisión en vivo.
Si bien la cancelación generó especulaciones inmediatas, la versión que circuló con más fuerza apuntó al estado de salud de Lissa, quien habría quedado afectada por el estrés vinculado a su denuncia contra Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, durante el episodio que mantuvo a la cantante desaparecida semanas atrás.
Sin rodeos, el propio Ángel de Brito decidió contar lo que sucedió detrás de cámaras. En su programa de Bondi Live, relató paso a paso cómo fue que se cayó la visita del cuarteto: "Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y sino otro día. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", explicó el periodista.
Las novedades no terminaron ahí. En las últimas horas, De Brito volvió a referirse al tema en su cuenta de X y dejó entrever que la situación interna del grupo no estaría siendo sencilla.
Todo surgió a partir de una publicación del periodista Agus Rey, quien reveló los próximos movimientos de la banda: "BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM".
Sin embargo, la respuesta del conductor encendió más alarmas cuando escribió: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".
