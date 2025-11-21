Se encendió la interna en Bandana y Lissa Vera tomó una decisión contundente

Sin rodeos, el propio Ángel de Brito decidió contar lo que sucedió detrás de cámaras. En su programa de Bondi Live, relató paso a paso cómo fue que se cayó la visita del cuarteto: "Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y sino otro día. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", explicó el periodista.