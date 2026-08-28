La mamá de Tini Stoessel salió a defender a Alejandro Stoessel: "No existe tipo más honesto"
En medio de las versiones que rodean a la familia Stoessel, finalmente se conoció una de las voces que faltaba en la polémica.
La interna que atraviesa la familia de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que Mariana Muzlera, mamá de la cantante, decidiera pronunciarse sobre la situación y respaldar públicamente a su exmarido, Alejandro Stoessel. Sus declaraciones llegan después de varios días de versiones en torno al vínculo de la artista con sus padres y, especialmente, al manejo de su patrimonio y su carrera profesional.
En las últimas jornadas trascendieron detalles de una auditoría que Tini habría solicitado sobre la empresa administrada por su padre. De acuerdo con la información que circuló, los resultados habrían revelado que la cantante no tendría poder de decisión sobre su patrimonio ni sobre los derechos vinculados a su imagen y su música.
El pedido habría surgido a partir de una situación cotidiana que encendió las alarmas: la artista habría intentado comprar una cartera, pero el límite disponible en su tarjeta se lo impidió. A esto se sumaron versiones que indicaban que los movimientos y transacciones que realizaba generaban alertas en los teléfonos de sus padres.
Mariana Muzlera defendió a Alejandro Stoessel en medio de la polémica con Tini Stoessel
En ese contexto, Daniel Ambrosino logró comunicarse con Mariana Muzlera para conocer su posición frente a las versiones que comenzaron a circular alrededor de la familia.
Según explicó el periodista, la mamá de Tini prefirió enfocarse específicamente en la figura de Alejandro Stoessel y en los cuestionamientos que surgieron durante los últimos días: “Ella solamente quiere referirse puntualmente sobre la figura que hoy está puesta en duda”.
Luego, Ambrosino dio a conocer el mensaje que recibió de Muzlera, en el que ella realizó una contundente defensa de su exmarido y destacó tanto su rol como padre como su desempeño profesional.
“Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto, es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutida. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, expresó Mariana.
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