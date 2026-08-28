La mamá de Tini Stoessel salió a defender a Alejandro Stoessel: "No existe tipo más honesto"

Luego, Ambrosino dio a conocer el mensaje que recibió de Muzlera, en el que ella realizó una contundente defensa de su exmarido y destacó tanto su rol como padre como su desempeño profesional.

“Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto, es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutida. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, expresó Mariana.