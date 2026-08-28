Alejandro Stoessel reaccionó contra la prensa y arrojó piedras frente a su casa

La situación habría derivado en una ruptura de la relación laboral entre ambos y también habría generado un fuerte impacto en el vínculo familiar. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos expuso públicamente todos los detalles de la disputa.

En medio de la repercusión, desde el entorno de Alejandro intentaron ponerle un freno a algunas de las versiones que comenzaron a circular. Según trascendió, su postura fue que “hay muchos inventos” alrededor del conflicto.

El momento en que Alejandro Stoessel enfrentó a los periodistas

La guardia periodística frente a la casa del productor se produjo justamente por la expectativa que generaron las últimas informaciones sobre su relación con Tini. Pero la búsqueda de declaraciones terminó en un episodio inesperado cuando Alejandro reaccionó contra quienes se encontraban en el lugar.

La escena fue relatada al aire por Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana, programa en el que se mostraron imágenes del momento. “Así arranca el programa, acaba de suceder, nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera”, explicó la conductora.