Alejandro Stoessel reaccionó contra la prensa y arrojó piedras frente a su casa
El padre de Tini Stoessel protagonizó un violento episodio con los periodistas que aguardaban en la puerta de su domicilio, en medio de las versiones sobre el conflicto familiar.
La disputa entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo una escena de máxima tensión frente a la vivienda del productor. Mientras distintos periodistas realizaban una guardia para intentar conseguir su palabra sobre el conflicto que mantiene con la cantante, Alejandro salió de su casa y comenzó a arrojar piedras hacia la prensa.
La situación quedó registrada en imágenes que rápidamente comenzaron a circular y que fueron difundidas en televisión. Los periodistas que estaban en el lugar advirtieron lo que estaba ocurriendo mientras intentaban continuar con la cobertura. “Te estamos esperando a vos... está tirando piedras”, se escucha decir a uno de los cronistas durante la secuencia.
El episodio ocurrió en medio de la creciente expectativa por conocer la versión de Alejandro sobre las diferencias que mantiene con Tini. Durante los últimos días trascendieron distintas versiones acerca de la administración de los negocios y del patrimonio de la cantante, además de un supuesto quiebre en la relación profesional que durante años mantuvieron padre e hija.
El conflicto que enfrenta a Tini con su padre
Alejandro Stoessel tuvo un rol central en la carrera de Tini desde sus comienzos y durante años estuvo vinculado con la representación y el manejo de distintos aspectos de la actividad profesional de la artista.
El conflicto habría comenzado a tomar fuerza luego de que Tini realizara una auditoría para conocer con mayor precisión la situación de sus empresas y de los bienes relacionados con su carrera. A partir de ese proceso, surgieron versiones sobre sociedades, contratos, cuentas y otras cuestiones vinculadas con la administración de su patrimonio.
La situación habría derivado en una ruptura de la relación laboral entre ambos y también habría generado un fuerte impacto en el vínculo familiar. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos expuso públicamente todos los detalles de la disputa.
En medio de la repercusión, desde el entorno de Alejandro intentaron ponerle un freno a algunas de las versiones que comenzaron a circular. Según trascendió, su postura fue que “hay muchos inventos” alrededor del conflicto.
El momento en que Alejandro Stoessel enfrentó a los periodistas
La guardia periodística frente a la casa del productor se produjo justamente por la expectativa que generaron las últimas informaciones sobre su relación con Tini. Pero la búsqueda de declaraciones terminó en un episodio inesperado cuando Alejandro reaccionó contra quienes se encontraban en el lugar.
La escena fue relatada al aire por Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana, programa en el que se mostraron imágenes del momento. “Así arranca el programa, acaba de suceder, nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera”, explicó la conductora.
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