La inesperada revelación sobre Rodrigo Lussich antes de su llegada a "Intrusos"

Luego, agregó: “Hablamos varias veces en estos días con Rodrigo que me dijo que va a estar de estreno también con una parte de su cuerpo. Hace años que me quería corregir un chichoncito en el tabique me dijo”.

Rodrigo Lussich

Por su parte, el periodista también comentó más detalles de lo que fue el paso de Lussich por quirófano: “Hace años que se quería hacer eso en la nariz. Y como labura siempre como un loco ahora tuvo unos diez días para hacer reposo”.

Después de esto, el colega sumó a su información: “Habló con el médico Fernando Felice que le dijo que vaya que se lo resolvía en un toque. No había que reconstruir pero quería corregirse un detalle de la nariz”.

Y concluyó: “Toda la merd para Rodrigo y Adrián que la van a romper en estos 25 años de Intrusos en el espectáculo”. Recordemos que la dupla periodística viene de conducir en el trece “Socios del espectáculo” y vuelven a América después de tres años en otra pantalla. Además, su llegada a dicho canal y programa se da después de la polémica salida de Flor de la V como cara del magazine más famoso de la actualidad.